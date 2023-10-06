本报记者 丁艳

本报郑州10月5日电（记者丁艳）10月4日18时35分，一列挂有50节车厢，满载医疗器械、汽车配件等货物的中欧班列从河南郑州北站驶出，开往俄罗斯莫斯科。

郑州北站位于京广、陇海两条铁路主干线交汇处，担负着两大铁路干线4个方向货物列车的到达、解体、编组、出发等作业，承担着中欧班列（郑州）的调度指挥任务。

双节假期，郑州北站调度车间三班值班站长聂佩哲和同事坚守在调度台前，编制编组，指挥运输。“中欧班列对车底要求比较严格，需要满足固定车次、固定线路等条件。自2013年7月18日郑州首趟中欧班列开行以来，郑州北编组站就负责给班列的车底进行集结、整备，确保每一个环节零差错，保障中欧班列装载准时、安全驶出。”聂佩哲说。

作为调度人员，聂佩哲要针对列检人员选扣车信息，编制科学合理的解体计划。他介绍：“车站是路网的‘心脏’，无论多么繁忙，我们都会预留股道，用来集结中欧班列空车底。在车底不足的情况下，我们会及时向上级调度部门汇报，请求优先考虑安排空车计划。”在中欧班列开行的十年间，他将每个作业过程容易出现的问题重点标出来，不断总结，形成了自己独特的高效指挥法。

目前，郑州北站每天集结的班列空车多达上百辆，为中欧班列空车底选扣提供了充足的选择空间，确保及时装车、安全开行。

“每当看到中欧班列的车次在列车运行图上跳跃的频次不断增长，就有种自豪感！”聂佩哲感慨道，“这也激励我们要发挥枢纽优势，全力保障中欧班列高效顺畅开行。”

(责编：王震、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经