人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河南：中欧班列 高效开行

本报记者 丁艳
2023年10月06日09:38 | 来源：光明日报
小字号

本报郑州10月5日电（记者丁艳）10月4日18时35分，一列挂有50节车厢，满载医疗器械、汽车配件等货物的中欧班列从河南郑州北站驶出，开往俄罗斯莫斯科。

郑州北站位于京广、陇海两条铁路主干线交汇处，担负着两大铁路干线4个方向货物列车的到达、解体、编组、出发等作业，承担着中欧班列（郑州）的调度指挥任务。

双节假期，郑州北站调度车间三班值班站长聂佩哲和同事坚守在调度台前，编制编组，指挥运输。“中欧班列对车底要求比较严格，需要满足固定车次、固定线路等条件。自2013年7月18日郑州首趟中欧班列开行以来，郑州北编组站就负责给班列的车底进行集结、整备，确保每一个环节零差错，保障中欧班列装载准时、安全驶出。”聂佩哲说。

作为调度人员，聂佩哲要针对列检人员选扣车信息，编制科学合理的解体计划。他介绍：“车站是路网的‘心脏’，无论多么繁忙，我们都会预留股道，用来集结中欧班列空车底。在车底不足的情况下，我们会及时向上级调度部门汇报，请求优先考虑安排空车计划。”在中欧班列开行的十年间，他将每个作业过程容易出现的问题重点标出来，不断总结，形成了自己独特的高效指挥法。

目前，郑州北站每天集结的班列空车多达上百辆，为中欧班列空车底选扣提供了充足的选择空间，确保及时装车、安全开行。

“每当看到中欧班列的车次在列车运行图上跳跃的频次不断增长，就有种自豪感！”聂佩哲感慨道，“这也激励我们要发挥枢纽优势，全力保障中欧班列高效顺畅开行。”

(责编：王震、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
向光而行 电力卫士护航亚运赛场
　　国庆期间，杭州亚运会比赛现场人头攒动，热闹非凡。赛场幕后，杭州亚运电力保障总指挥部的工作人员目不转睛地盯着屏幕，时刻监控着各比赛场馆的活动流线和末端负荷情况，确保供保电工作的万无一失。…
红海新城：打造沙漠里的绿色之都
　　在沙特西部的塔布克省，屹立着一座世人瞩目的“红海新城”，占地2.8万平方公里，是沙特打造“2030愿景”中的一项重点工程，更被称为是“新一代的沙特城市”，预计2030年完工。 在过去，丝绸之路的历史曾将中国和沙特阿拉伯两国人民连在了一起。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部