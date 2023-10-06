王雷 闫崎峰

国家金融监督管理总局最新数据显示，今年以来，银行业稳步加大涉农贷款投放。

截至8月末，全国涉农贷款余额54.98万亿元，同比增长15.4%。在资金投向上，重点加大了对农村产业升级的支持力度，大力支持优势特色产业发展，支持地区主导产业、农产品精深加工等新产业新业态。积极支持各类农业园区建设，助力逐步构建以产业园为引擎、产业集群为骨干的乡村产业发展模式。

截至8月末，工商银行涉农贷款余额近4万亿元，较年初增长超过20%。农业银行、交通银行、邮储银行等银行8月末涉农贷款余额增幅也都在15%以上，为近年同期最高。

金融监管总局统计，今年以来各家银行通过降低贷款利率、担保费率、发放信用贷款等方式，持续提升农民合作社、家庭农场、规模养殖场等新型农业经营主体的金融服务水平。8月末，全国农户贷款余额16.41万亿元，同比增长12.5%。

截至8月底，农业银行县域网点数量已达1.27万个，占全部网点的比例为56.4%。

金融监管总局的最新统计显示，目前全国银行业金融机构乡镇覆盖率为97.92%，行政村基础金融服务、乡镇保险服务基本实现全覆盖，有效满足了农村居民现金存取、汇款、生活缴费等方面的金融需求，推动了乡村产业提质升级。

(总台央视记者 王雷 闫崎峰)

(责编：王震、杨迪)

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