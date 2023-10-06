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辽宁自贸试验区：建设试验高地 助力东北振兴

2023年10月06日10:22 | 来源：光明网-《光明日报》
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【自贸试验区十周年】

光明日报记者 刘勇 光明日报见习记者 戴宁馨

9月28日，停在辽宁营口鲅鱼圈港的“东红8”轮，载运15600吨菱镁矿，驶往日本大分港。10月2日上午，随着一声汽笛响起，第277列满载着55辆商品车的中欧班列从位于沈阳的集结中心缓缓驶离，经满洲里加速向俄罗斯驶去。

“6年来，辽宁自贸试验区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，深化市场取向体制机制改革，累计推出6批共179项具有辽宁特色的改革创新成果，并在全省复制推广，其中13项实践效果突出的创新经验经国务院批准在全国复制推广，制度创新引领带动高质量发展的作用不断显现，改革红利不断释放。”辽宁省商务厅党组成员、副厅长顾兆文介绍。

作为我国绿泥石的最重要产地，营口针对绿泥石货物审批时间过长的问题，主动向国际标准发起冲击。营口海事局副局长于希斌介绍，营口海事局充分发挥自贸试验区先行先试优势，着手制定了“未列明固体散装货物内贸运输‘信用承诺报告’机制”绿泥石标准。2018年，这个标准在英国伦敦召开的国际海事组织会议上通过。新的海运规则于2021年生效，此后，绿泥石出口手续办理时间从1个月缩短至24小时以内。

在鲅鱼圈海事处政务中心大厅，正在填表申报的营口海僡船务代理有限公司经理庄锐说：“自从使用了信用承诺报告，以前要跑两个地市、15天都不好解决的问题，现在只需要在线上申请，一天之内全能解决，我们的利润都翻了番。水镁石、菱镁矿粉、水渣粉这些货物都可以通过申报信用承诺迅速通关。”

类似的制度创新案例在辽宁自贸试验区内还有很多。辽宁自贸试验区沈阳片区为沈飞民机、沈阳航空产业集团、南航维修基地等龙头企业的发展量身定制创新举措，与沈阳海关共同推动“飞机特殊行业贸易保税货物集团内部调拨”便捷监管模式落地见效，简化了保税料件行业内调拨核批手续，将办理时间由原来的近10个工作日缩短至3个工作日，减少申报手续2次，大大节约了企业的经营成本。

高新科技和新兴产业蕴藏着驱动高质量发展的新动能。在东软医疗全球呼叫中心，大屏上不停闪烁的亮点，是在110多个国家和地区服役的医疗设备。通过不同颜色的提示，东软医疗的工程师们可以做到及时维修保障。

“自贸区把制度创新和企业诉求紧密结合，从简化进出口贸易流程提高通关效率，到支持企业新兴业态发展的CT保税维修，再到成立专班小组为企业上门提供政策支持与咨询服务、提供展会拓展市场渠道等，使企业享受到一系列政策红利。”东软医疗相关负责人介绍。在辽宁自贸试验区沈阳片区里，像东软医疗这样的“新字号”企业争相落户，不到30平方公里的面积承载了全市17.4%的科技型企业，片区内培育高新技术企业558家，是片区成立之初的43倍，集聚效应十分显著。

良好的营商环境也吸引着外资企业纷至沓来。辽宁自贸试验区大连片区主动对接、靠前服务、搭建载体、创新机制，招引了以SK海力士、泰星能源为代表的一大批重点项目相继落地，也为扩大面向东北亚开放合作打造了良好基础。2022年，辽宁自贸试验区全年共引进外资企业216家，实际利用外资13.4亿美元，与2017年实际利用外资0.15亿美元相比，实现了90倍增长，年均增长145.7%。

据统计，辽宁自贸试验区自设立以来，累计新增注册企业8.9万户，注册资本突破1.2万亿元。2022年，辽宁自贸试验区财税收入125亿元，固定资产投资完成300亿元。

当前，辽宁自贸试验区把实施“进一步深化中国（辽宁）自由贸易试验区改革开放方案”作为全面开展新一轮改革试验的重要依托，制度创新与高质量发展的任务仍非常艰巨。顾兆文表示，接下来，辽宁将进一步解放思想、开拓创新，努力将辽宁自贸试验区建设成为引领辽宁创新发展的重要载体，为推动东北全面振兴不断积蓄改革动能。

《光明日报》（2023年10月06日 02版）

(责编：王震、杨迪)
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