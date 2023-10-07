人民网北京10月7日电 （记者王连香）据国家邮政局监测数据显示，今年中秋国庆放假期间（9月29日至10月6日），全国邮政行业揽收快递与包裹25.75亿件（不包含邮政集团包裹业务），日均揽收量与2019年国庆长假相比增长122.6%，与2022年国庆长假相比增长8.6%；投递快递与包裹25.72亿件（不包含邮政集团包裹业务），日均投递量与2019年国庆长假相比增长133.9%，与2022年国庆长假相比增长18.7%。

今年中秋国庆“双节”叠加，全国各地群众出游需求旺盛，节日氛围浓厚，各种消费模式、消费场景创新延展，为消费持续恢复注入强劲动能。邮政快递业抓住发展机遇，积极探索“快递+旅游”的行业融合发展新路径，通过发挥寄递业务优势，主动融入旅游业发展，为景区游客提供旅游纪念品、当地特产、行李寄递等多项服务。全国400万快递小哥坚守岗位，穿梭在大街小巷，守护着“双节”的祥和欢乐。

为做好假期的寄递服务，各级邮政管理部门始终把维护行业安全稳定摆在重要位置，切实加大节日期间行业安全工作力度，把寄递渠道安全管理“三项制度”落细落实落到位，严防涉枪涉爆、涉黄涉非、涉毒涉危等禁寄物品进入寄递渠道。同时持续加强快递员群体合法权益保障，督导邮政快递企业严格落实国家法律法规关于法定节假日薪酬待遇有关规定。各邮政快递企业切实保障节日期间寄递服务质量，维护消费者合法权益；加强运营网络动态管理，统筹安排生产资源，提前做好运力和人力调配；全力保障基层网点，尤其是确保农村和末端网点运营稳定。

(责编：王连香、高雷)

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