原标题：滴滴：五年来最火“超级黄金周”，加速释放内需潜力，出行需求同比涨80%

今年十一假期适逢中秋佳节，在亲友团聚和长假出游的多重期盼下，超级黄金周展现强劲内需，带动多样化的消费趋势，出行热情也随之高涨。滴滴出行数据显示，打车需求相比去年同期上涨80%，高峰时段每分钟呼叫突破18万，异地出游需求同比去年翻番。

出行需求呈井喷趋势 多种交通方式无缝衔接

十一假期的火热，从节前就可见一斑。远途出行打车前往机场、火车站等大型交通枢纽的出行需求在9月28日达到最高峰，相比前一周同期涨幅达197%，28日当天约60万人下载并激活滴滴出行App，每分钟呼叫突破了18万。

9月28日当天，滴滴城际拼车订单相比前一周同期上涨213%，通过滴滴出行App购买火车票的订单比节前涨190%。假期期间，用户异地出游时呼叫网约车订单相比去年同期上涨117%。

“十一大放价”优惠活动为用户提供打车、骑行、租车、代驾等多种出行方式的优惠券。 假期期间，仅需3.9元的最高价值278元的滴滴畅行卡通过滴滴出行App、抖音直播间等多渠道售卖，总销量超百万份。

想了解一座城市，怎少得了“的哥的姐”的讲解。假期期间，来自休闲娱乐、大型枢纽的出租车呼叫分别相比节前上涨82%、125%。线上呼叫出租车，已成为越来越多年轻人的假日出行选择。今年中秋国庆的年轻人出租车呼叫比去年同期上涨62%。

受访者供图

作为共享出行的方式，绿色、实惠的顺风车受到用户的广泛欢迎，订单在长假期间显著增加，日均完单量同比去年涨幅超过200%。跨城订单场景下，用户高频出行里程范围是100-200公里。青岛、合肥、石家庄等城市是顺风车热门出发城市，长沙、绍兴、南昌等城市是顺风车高频目的地城市。

多种交通方式远超以往的火热，印证了这个假期的充盈与精彩。除了叫车出行，自驾出行需求在假期也被充分释放。滴滴出行数据显示，滴滴租车假期单量突破新峰值。

租车用户呈进一步年轻化趋势，90后00后用户占比接近60%。经济型的大众宝来、丰田卡罗拉、雪佛兰科沃兹等，及全家老小一起出游时租用的7座别克GL8成为假期最受欢迎车型。

“有车一族”中，9月28日，滴滴加油订单相比前一周同期上涨40%。假期期间，小桔充电订单相比去年同期上涨54.3%。出发前的汽车保养也是不可忽视的重要环节，滴滴代驾取送车数据显示，节前一周，汽车保养维修订单周环比上涨20%，同比去年上涨140%，保养需求热门城市主要为北上广深以及成都。

十一假期前最后一个工作日，青桔骑行量达到今年峰值。北京、成都、上海、天津和东莞成为青桔单车假期平均骑行时长Top5城市，南宁、南昌、昆明、汕头和沈阳成为青桔电单车假期骑行量Top5城市。

“体验式消费”彰显内需动力 “越夜越美丽”更添人间烟火

出行充分发挥“消费杠杆”的撬动作用，带动休闲娱乐场景“体验式”消费需求显著提升。长假期间，打车前往全国各地大型商圈、户外娱乐等休闲娱乐场景的出行需求在10月1日达到假期最高峰。10月1日当天，休闲娱乐场景的出行需求相比节前涨幅达103%。其中，户外娱乐的出行需求相比节前上涨125%。

成都都江堰、沈阳中街、丽江古城区、成都春熙路、峨眉山、哈尔滨中央大街、南京夫子庙、成都宽窄巷子、广州北京路步行街、北京颐和园成为假期全国Top10热门打卡地。

一站式出行服务，越来越成为大家的省心选择。假期中，滴滴企业版酒店个人预订比今年“五一”上涨40%，机票个人预订比今年“五一”上涨21%。

假期多地点燃“夜经济”，夜间出行需求相比去年同期上涨64%。长沙、上海、深圳等城市晚高峰相对更晚，约持续到21时。西安、成都、武汉等城市较去年假期夜间出行涨幅更高，分别是104%、84%和80%，成为夜游、夜购、夜娱的“不夜城”。

香港的出行需求也呈现出明显的增长趋势，滴滴也日益成为内地赴港游客的出行选择。假期期间，在香港使用滴滴出行的需求相比去年同期上涨了108%。香港的景点商区、主题公园、香港国际机场以及深圳各大口岸成为了打车热门区域。

除了人潮涌动，货运也是节日出行“气氛组”不可或缺的选手。假期期间，滴滴货运订单相比去年同期上涨49%。苏州人民成为滴滴快送的下单大户，在全国已开通快送业务的城市中下单量最高，10月6日当天也成为了滴滴快送假期单量最高的一天。

受访者供图

一线新一线城市持续领跑，民族风情吸引“东客西游”

千里奔赴是国人赋予长假特有的浪漫。中秋团圆主题带动下，假期期间，辽宁（锦州、本溪、朝阳）、黑龙江（双鸭山、鹤岗）、安徽（安庆、淮南、淮北）等多地的出行需求相比节前涨幅均超过100%。

即便不少人选择回乡探亲和外出旅游，北京、上海、南京、苏州、天津、广州、深圳、成都、西安、杭州依旧是长假中网约车需求量Top 10热门城市。租车方面呈现相似趋势，北上广深等一线城市以及成都、西安、昆明、长沙等热门省会旅游城市单量最高。

与节前相比，民族、民俗风情成为假期出行风向标。作为新晋旅游打卡城市，吉林延边假期出行需求激增，相比节前涨幅超280%。长假助力下，西部民族风情游成为今年出游大热风向，新疆、西藏、宁夏、青海等多地叫车需求相比节前上涨均超过150%。其中，四川甘孜州、四川阿坝州、内蒙古阿拉善盟、甘肃武威、甘肃嘉峪关、甘肃张掖、新疆吐鲁番、宁夏中卫等地区成为今年“西游”主力。拉萨、兰州、喀什等地租车需求相比节前增幅超过200%，其中拉萨增幅达242%。

除了远方，松弛又出片的周边游、近郊游也延续之前假期的热度。假期期间，30公里以上的远距离网约车订单量相比去年上涨164%，深圳、成都、杭州等成为假期周边游、近郊游 “优选”城市。

音乐演出加速文旅出行 亚运热助燃杭州消费市场

今年以来，“演出搭台，文旅唱戏”的组合打法成为推动各地文旅消费的“流量密码”。假期期间，长沙、邯郸、常州、荆州、南阳、贵阳等多地举办音乐节、演唱会等音乐现场演出，吸引大量消费者前往观演，进一步推动当地文旅市场释放消费新动能，“跟着演出去旅行”成为新趋势。其中，2023首届荆州古城音乐节助推荆州假期出行需求相比节前上涨107%。

杭州亚运会赛事火热进行，出行需求提前升温。9月18日起，杭州网约车出行比前一周涨幅近40%，顺风车出行比前一周涨幅近80%。随着杭州亚运会赛事火热进行中，假期期间前往杭州观赛、旅游及休闲娱乐场景的出行需求进一步攀升。

(责编：董童、李源)

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