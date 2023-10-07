人民网北京10月7日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，今年中秋国庆假期期间（从9月29日到10月6日共8天），全国民航累计运输旅客1708.2万人次，日均运输旅客213.5万人次，比2019年国庆假期(日均189.7万人次)增长12.6%，比2022年国庆假期(日均72.4万人次)增长194.9%。

数据显示，假期期间，全国实际飞行航班134321班，日均保障航班16790班，日均航班量较2019年国庆假期增长2.58%，较2022年国庆假期增长109.46%；航班正常率94.58%，较2019年国庆假期提高1.65个百分点，较2022年国庆假期下降3.38个百分点。

假期期间，客流量较大的机场有广州白云机场、深圳宝安机场、北京首都机场、上海浦东机场、成都天府机场、重庆江北机场、西安咸阳机场、北京大兴机场、昆明长水机场、杭州萧山机场等。热门航线有“北京—成都”“上海—深圳”“上海—广州”“北京—深圳”“上海—成都”“北京—广州”“北京—上海”“深圳—成都”“北京—重庆”“广州—成都”等。

民航局运输司相关负责人介绍，今年中秋国庆假期是民航完成暑运航空运输保障后第一个连休小长假。今年以来，民航局推动航空运输市场安全有序恢复，行业综合保障能力不断提升，为中秋国庆期间较为集中的旅客出行做好了运行保障准备。

此外，民航局在组织航空公司增加运力投放的同时，持续督促航空公司、机场做好出行服务保障，航空市场运行平稳有序。民航各单位严格落实节假日运行安全、旅客服务等工作要求，做好假期航空运输服务保障工作，满足旅客相对集中的旅游度假、探亲访友、返岗返校出行需求，全力以赴确保旅客假期航空出行安全顺畅。

(责编：杨虞波罗、章斐然)

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