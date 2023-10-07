人民网北京10月7日电 （黄盛）深交所、上交所官方公众号在7日分别发布新闻发言人答记者问，并均表示，近日有自媒体称“节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0交易”的消息，相关内容不属实。

据了解，今年8月18日，证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时提出，研究适当延长A股市场交易时间。这项工作涉及面广、影响面大，交易所正在按照证监会统一部署，深入研究论证。此外，前期有关负责人答记者问已明确提出，现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟。

(责编：杨虞波罗、章斐然)

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