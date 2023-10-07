人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

截至9月末外汇储备规模31151亿美元 专家：有基础保持基本稳定

2023年10月07日18:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的统计数据显示，截至2023年9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降450亿美元，降幅为1.42%。

对此，国家外汇管理局有关负责人表示，2023年9月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

“2023年9月，货币方面，美元汇率指数上涨2.5%至106.2，非美元货币总体贬值。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数下跌1.7%；标普500股票指数下跌4.9%。”民生银行首席经济学家温彬表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模下降。

温彬认为，当前外部环境依然复杂严峻，世界经济增速放缓，全球通胀再次面临油价回升的压力，主要经济体货币政策的不确定性上升，导致国际金融市场波动加剧。就国内经济而言，随着稳增长政策落地显效，我国经济呈现回升向好态势，有利于国际收支总体平衡，有助于外汇储备规模继续保持基本稳定。

国家外汇管理局日前发布的《2023年上半年中国国际收支报告》显示，2023年下半年，外汇管理部门将完善中国特色外汇储备经营管理，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值，更好发挥外汇储备维护宏观经济金融稳定的“压舱石”作用。

值得一提的是，国家外汇管理局同日公布的数据显示，截至2023年9月末，人民银行黄金储备为7046万盎司，环比上升84万盎司。这也是人民银行黄金储备连续第11个月增加。

业内人士表示，黄金具有金融和商品的多重属性和避险、抗通胀、长期保值增值等优点。在国际储备组合配置中加入和动态调整黄金储备，有利于统筹与维护国际储备的安全性、流动性和收益性。

(责编：杨虞波罗、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
截至9月末外汇储备规模31151亿美元 专家：有基础保持基本稳定
　　人民网北京10月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的统计数据显示，截至2023年9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降450亿美元，降幅为1.42%。 对此，国家外汇管理局有关负责人表示，2023年9月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。…
汉江中下游洪水安全退至警戒水位以下
　　人民网北京10月7日电（欧阳易佳）据水利部消息，10月6日20时，汉江下游汉川站水位28.98米，低于警戒水位0.02米，至此，汉江中下游全线退至警戒水位以下，汉江洪水结束，未发生重大险情，今年汉江秋汛防御取得重大胜利。 据悉，华西秋雨开始以来（8月24日至10月6日），汉江流域降水量337毫米，为近30年同期均值的2.2倍。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部