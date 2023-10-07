人民网北京10月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的统计数据显示，截至2023年9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降450亿美元，降幅为1.42%。

对此，国家外汇管理局有关负责人表示，2023年9月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

“2023年9月，货币方面，美元汇率指数上涨2.5%至106.2，非美元货币总体贬值。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数下跌1.7%；标普500股票指数下跌4.9%。”民生银行首席经济学家温彬表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模下降。

温彬认为，当前外部环境依然复杂严峻，世界经济增速放缓，全球通胀再次面临油价回升的压力，主要经济体货币政策的不确定性上升，导致国际金融市场波动加剧。就国内经济而言，随着稳增长政策落地显效，我国经济呈现回升向好态势，有利于国际收支总体平衡，有助于外汇储备规模继续保持基本稳定。

国家外汇管理局日前发布的《2023年上半年中国国际收支报告》显示，2023年下半年，外汇管理部门将完善中国特色外汇储备经营管理，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值，更好发挥外汇储备维护宏观经济金融稳定的“压舱石”作用。

值得一提的是，国家外汇管理局同日公布的数据显示，截至2023年9月末，人民银行黄金储备为7046万盎司，环比上升84万盎司。这也是人民银行黄金储备连续第11个月增加。

业内人士表示，黄金具有金融和商品的多重属性和避险、抗通胀、长期保值增值等优点。在国际储备组合配置中加入和动态调整黄金储备，有利于统筹与维护国际储备的安全性、流动性和收益性。

(责编：杨虞波罗、章斐然)

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