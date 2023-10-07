人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中秋国庆假期全国发送旅客累计4.58亿人次 公路网流量始终保持高位运行

2023年10月07日21:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月7日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，中秋国庆假期，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量累计4.58亿人次，日均5727.7万人次，比2022年同期（国庆7天假期）日均增长57.1%。

其中，铁路发送旅客累计1.41亿人次，日均1763.6万人次，比2022年同期日均增长158.0%；公路发送旅客累计2.9亿人次，日均3623.2万人次，比2022年同期日均增长28.1%；水路发送旅客累计1018.1万人次，日均127.3万人次，比2022年同期日均增长106.1%；民航发送旅客累计1708.5万人次，日均213.6万人次，比2022年同期日均增长195.0%。

交通运输部相关负责人表示，中秋国庆假期期间，全国天气条件总体良好，公众自驾出行意愿强烈，路网流量呈现“峰值高，均值高”态势，全国公路网流量始终保持高位运行态势，全国高速公路流量累计4.83亿辆次，日均6043万辆次。“假期公路出行半径以500至800公里中长距离为主，旅游流和探亲流高度叠加、中长途和短途出行相互交织，高速公路单日最高流量与日均流量均创新高，全国公路网运行总体平稳有序。”

假期期间，江苏全省高速公路路网流量持续保持高位，预测日均出口流量402.59万辆，创历史上国庆假期日均流量新高。过江通道流量也有大幅增长，全省10座高速公路跨江大桥预测日均总流量达98.48万辆，较2019年同期增长24.84%，其中江阴大桥、苏通大桥、五峰山大桥流量最大，占全部高速过江总量的39%。面对假期持续高位的出行态势，江苏交通部门开展“保安全、保畅通、强服务”专项行动，做好路网调度、运输组织、安全应急、疏堵保畅等各项工作，为“人享其行，物畅其流”提供坚强保障。

为做好火车站旅客夜间接驳运输服务，北京交通部门接驳机场、火车站的轨道交通线路根据铁路、民航到达客流情况，延长运营时间。地面公交增加途经火车站的107条常规线路运力配备，17条夜班线路增加备车，加大地铁摆渡线路的保障，服务高峰日深夜抵京乘客接驳出行。机场加大机场巴士运力投入，备足应急车辆，延长夜间班线运营时间，开行免费爱心巴士，服务夜间旅客出行。

 

 

(责编：杨虞波罗、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中秋国庆假期全国发送旅客累计4.58亿人次 公路网流量始终保持高位运行
　　人民网北京10月7日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，中秋国庆假期，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量累计4.58亿人次，日均5727.7万人次，比2022年同期（国庆7天假期）日均增长57.1%。 其中，铁路发送旅客累计1.41亿人次，日均1763.6万人次，比2022年同期日均增长158.0%；公路发送旅客累计2.9亿人次，日均3623.2万人次，比2022年同期日均增长28.1%；水路发送旅客累计1018.1万人次，日均127.3万人次，比2022年同期日均增长106.1%；民航发送旅客累计1708.5万人次，日均213.6万人次，比2022年同期日均增长195.0%。…
我国航空运输安全有序恢复 中秋国庆假期民航运输旅客超1700万人次
　　人民网北京10月7日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，今年中秋国庆假期期间（从9月29日到10月6日共8天），全国民航累计运输旅客1708.2万人次，日均运输旅客213.5万人次，比2019年国庆假期(日均189.7万人次)增长12.6%，比2022年国庆假期(日均72.4万人次)增长194.9%。 数据显示，假期期间，全国实际飞行航班134321班，日均保障航班16790班，日均航班量较2019年国庆假期增长2.58%，较2022年国庆假期增长109.46%；航班正常率94.58%，较2019年国庆假期提高1.65个百分点，较2022年国庆假期下降3.38个百分点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部