人民网北京10月7日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，中秋国庆假期，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量累计4.58亿人次，日均5727.7万人次，比2022年同期（国庆7天假期）日均增长57.1%。

其中，铁路发送旅客累计1.41亿人次，日均1763.6万人次，比2022年同期日均增长158.0%；公路发送旅客累计2.9亿人次，日均3623.2万人次，比2022年同期日均增长28.1%；水路发送旅客累计1018.1万人次，日均127.3万人次，比2022年同期日均增长106.1%；民航发送旅客累计1708.5万人次，日均213.6万人次，比2022年同期日均增长195.0%。

交通运输部相关负责人表示，中秋国庆假期期间，全国天气条件总体良好，公众自驾出行意愿强烈，路网流量呈现“峰值高，均值高”态势，全国公路网流量始终保持高位运行态势，全国高速公路流量累计4.83亿辆次，日均6043万辆次。“假期公路出行半径以500至800公里中长距离为主，旅游流和探亲流高度叠加、中长途和短途出行相互交织，高速公路单日最高流量与日均流量均创新高，全国公路网运行总体平稳有序。”

假期期间，江苏全省高速公路路网流量持续保持高位，预测日均出口流量402.59万辆，创历史上国庆假期日均流量新高。过江通道流量也有大幅增长，全省10座高速公路跨江大桥预测日均总流量达98.48万辆，较2019年同期增长24.84%，其中江阴大桥、苏通大桥、五峰山大桥流量最大，占全部高速过江总量的39%。面对假期持续高位的出行态势，江苏交通部门开展“保安全、保畅通、强服务”专项行动，做好路网调度、运输组织、安全应急、疏堵保畅等各项工作，为“人享其行，物畅其流”提供坚强保障。

为做好火车站旅客夜间接驳运输服务，北京交通部门接驳机场、火车站的轨道交通线路根据铁路、民航到达客流情况，延长运营时间。地面公交增加途经火车站的107条常规线路运力配备，17条夜班线路增加备车，加大地铁摆渡线路的保障，服务高峰日深夜抵京乘客接驳出行。机场加大机场巴士运力投入，备足应急车辆，延长夜间班线运营时间，开行免费爱心巴士，服务夜间旅客出行。

(责编：杨虞波罗、章斐然)

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