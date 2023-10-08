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能链智电与中顺易达成战略合作 以金融创新推动新能源行业发展

2023年10月08日08:16 | 来源：中国网财经
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原标题：能链智电与中顺易达成战略合作 以金融创新推动新能源行业发展

　　近日，能链智电与深圳中顺易金融服务有限公司（以下简称“中顺易”）签署战略合作协议，围绕新能源产业金融创新、新能源资产证券化等方面开展合作，进一步推动新能源业务与金融服务深度融合，助推能源行业绿色低碳发展。中顺易董事长李峰，北京区域负责人王利民，能链创始人、CEO、能链智电董事长戴震，能链智电创始人、CEO王阳等出席签约仪式。

　　此次合作，双方将共同合作建立具备资产管理和科技服务能力的综合服务平台，实现资本与实业双向赋能，共同推动“绿色产业+互联网+金融+科技”的融合发展模式，助推新能源服务行业发展。

　　中顺易董事长李峰表示，新能源是中顺易重点投资布局的产业方向之一。此次中顺易与能链智电的联手，将进一步完善中顺易在新能源产业链的布局，为金融资本与新能源产业融合发展找到最佳路径，我们希望借助多元化金融工具和解决方案，助力中国交通能源绿色低碳转型。

　　能链智电创始人、CEO王阳表示，“中顺易在助力能源结构低碳化发展方面，具有前瞻布局。我们希望与中顺易一起，为能源产业绿色低碳发展提供金融领域的解决方案，助力提高全球交通能源网络的稳定和效率。”

　　中顺易成立于2015年，由中信信托、顺丰速运、杭州网易联合设立，依托于三家股东公司在信托金融服务、现代物流服务和互联网技术创新方面的优势，通过互联网信息技术，有效整合资金流、信息流和物流，为各类场景金融业务提供在线金融综合解决方案、互联网金融科技和运营服务。

　　能链智电是中国充电服务第一股，为全产业链提供一站式服务，包括充电站选址咨询、软硬件采购、EPC工程、运营运维、储能、光伏、自动充电机器人等。截至2023年6月30日，能链智电累计覆盖充电枪65.2万把、充电站6.2万座。2023年第二季度，能链智电充电量达到12.28亿度，占全国公用充电量的21.7%。

　　此次是能链智电近期在金融领域又一动作。9月28日，能链智电及其母公司能链控股与中国建设银行达成战略合作，双方将在全球新能源资产投建金融、供应链金融、普惠金融、能源场景支付清算、能源数字账户、投资银行服务、国内外并购资金支持、传统融资授信、资产管理服务、消费金融等业务领域展开合作。

　　在新能源服务领域，能链智电不断探索创新，助推行业发展，在光储充一体化建设方面，能链智电中标安吉新能源项目，打造重卡“光储充换”一体站样板工程；旗下能仓科技获得2.04亿元储能订单，为380余座充电场站提供集部署储能设施、配套智能选址服务、督导调试服务和能源管理平台于一体的综合解决方案，部储规模达到130.088MWh。

　　今年以来，能链智电通过战略合作、投资收购等方式不断扩大业务版图，收购香港屋苑及工商业屋顶光伏服务商香港光电，公告拟收购欧洲头部新能源企业瑞典Charge Amps，将中国交通领域碳中和经验复制到全球；与现代汽车、人保不动产、华润资本等世界500强签约，在充电基础设施建设、新能源数智化等方面展开合作，深度链接能源生态。

　　伴随新能源市场快速发展，能链智电不断获资本加持。2023年迄今，能链智电完成多轮共计9100万美元融资，投资方包括香港郑志刚博士等知名投资人，获全球资管巨头景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF重仓持有。9月，能链智电纳入纳斯达克中国金龙指数（Nasdaq Golden Dragon China）。

　　能链智电通过提升全球绿色能源资产投建融资能力，加速全球化布局。下一步，能链智电将继续坚定长期目标，致力于成为全球新能源资产运营和管理服务市场的领先者，服务全球20%新能源资产。

(责编：董童、李源)
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