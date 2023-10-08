原标题：“数实”融合高速发展筑牢产业数字化稳固根基

近期，山东省委政研室（省委改革办）副主任郭延民一行到山东高速材料数字科技有限公司就促进数字经济和实体经济深度融合进行调研，重点了解“山高材料平台”建设运行情况，深入挖掘典型经验做法，助推数字经济发展和数字强省建设。

山东省委政研室（省委改革办）一行先后参观了“山高材料平台”作战指挥中心、各职能部室，深入了解公司发展历程、经营状况以及在产业互联网和数字化转型等方面的积极探索和有效做法，并围绕赋能企业数字化转型和推动新一代信息技术应用等方面进行座谈交流。

座谈会上，调研组在听取材料技术开发集团和数字科技公司有关工作汇报后，进行了互动交流，对“山高材料平台”建设发展情况给予充分肯定，并就相关业务进行了深入探讨。郭延民在总结讲话时指出，一要加强技术创新、数字驱动，把发展山高材料平台”作为高速集团加快数字化转型的重要举措，保持旺盛的生命力；二要加强人才梯队建设，全方位、多层次引进人才、培养人才、留住人才，强化自主研发和创新能力培养；三要培育平台生态，做好平台增值功能开发和服务体系建设，服务好中小企业发展，全力冲击“独角兽”企业；四要系统梳理典型经验做法，深入挖掘工作亮点，总结推进产业数字化发展的工作举措和成效，为全省数字经济发展提供借鉴和参考。

山东高速集团党委常委、副总经理王志斌在座谈会上表示，集团高度重视数字经济发展，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革机遇，将数字化转型作为实现高质量发展的重要驱动，以“数字新基建、产业数字化、数字产业化”为重点，围绕管理服务提升、智慧高速建设运营、大宗材料平台等重点领域，开展了一系列卓有成效的数字化创新，以数字技术为产业链、价值链赋能，加快建设数字山高。

下一步，集团将对数字经济与实体经济融合发展产生的新技术、新思路及时进行总结完善，形成具有实践基础和自主知识产权的智慧交通解决方案，在行业内进行复制推广，形成数字能力的有效输出，为新时代社会主义现代化强省建设贡献山高力量。

(责编：董童、李源)

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