我学者实现对多种呼吸道病毒精准检测
2023年10月08日09:23 | 来源：科技日报
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原标题：我学者实现对多种呼吸道病毒精准检测
记者7日从中国科学院深圳先进技术研究院获悉，该院生物医学与健康工程研究所研究员杨慧团队与深圳市儿童医院的科研团队合作，开发出一种简单、全封闭、高度集成的微流控系统，实现了对多种呼吸道病毒及其变种的精准检测。相关成果于近日发表在《生物传感器与生物电子学》杂志上。
病毒是导致呼吸道感染的主要因素之一。传统诊断方法通常需要复杂的实验设备和较长的检测周期，且存在着高成本、低灵敏度等问题。
杨慧介绍，传统的聚合酶链式反应（PCR）技术只能确定病毒类型，如果要检测同一病毒的不同变异株，就需要进行昂贵且耗时较长的基因测序。
为解决上述问题，研究人员开发出一种微流控系统，该系统可以对新冠病毒及其变异株（BA.1、BA.2和BA.5）、甲型流感病毒（H1N1）、甲型流感病毒（H3N2）、流感病毒（IVB）和呼吸道感染病毒（HRSV）进行精准识别。
据悉，这项研究具有将实验室科学带入社区诊所的能力，是诊断技术领域一项重大突破。随着针对多种疾病诊断试剂的持续开发，该微流控系统在疾病预防、健康监测以及个性化医疗方面，具有巨大的潜力和应用价值。
(责编：申佳平、陈键)
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