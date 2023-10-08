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“暖”意融融保民生 多地陆续开栓供热

2023年10月08日09:23 | 来源：央视网
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原标题：“暖”意融融保民生 多地陆续开栓供热

　　受冷空气影响，10月6日，中东部多地迎来降温，西安、成都、南京、重庆等地最低气温均创下今年立秋以来新低。随着气温不断下降，一些地方的供暖工作陆续开启。

　　这两天，甘肃部分地区迎来雨雪降温天气，一些高海拔地区已提前开始冬季供暖。10月6日至7日，甘肃中南部地区有中到大雨，西北部等地区有小到中雪或雨夹雪，局地大雪。随着天气转冷，甘肃多地提前进行换热设备检修、老旧管网改造、锅炉设备维护等工作。海拔超过2300米的甘肃武威天祝县，从10月6日起正式开始冬季供暖，比往年提前了四天。

　　黑龙江铁力市于9月28日陆续开始供热。今年，当地供热部门新增了2台以玉米秆、小麦秆等作为燃料的生物质锅炉，供热面积可达780万平方米。

　　七台河市于9月30日开栓供热，为了保证居民室内温度达标，供热部门提前两个月进行了供热管网设备设施检修、保养和维护，并对多处老旧供热管网进行了改造。

　　9月底，新疆阿勒泰地区青河县出现了雨夹雪天气。当地热力部门第一时间启动供热。在阿勒泰地区的布尔津县，新热源点迁建项目也点火启用，有效地解决当地供暖能力不足的问题。

　　在新疆昌吉州阜康市，受降温天气影响，当地供热企业提前启动供暖工作。

　　在新疆塔城地区，和布克赛尔蒙古自治县、托里县、裕民县和塔城市也陆续启动今冬供暖，各供热单位开展注水、试压和检修暖气阀门工作。

　　未来几天，随着冷空气继续南下，江淮、长江沿线多地气温将持续偏低。贵州、云南以及华南部分地区也将迎来降温，气温将由较常年同期偏高转为正常或偏低的状态，公众需适当添衣保暖，谨防感冒。

(责编：申佳平、陈键)
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