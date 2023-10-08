李寒芳、刘刚

原标题：“超级黄金周”假期澳门再掀旅游热潮

93万旅客人次，酒店平均入住率达八成半……今年中秋国庆“超级黄金周”假期，澳门再掀旅游热潮。

10月1日，游客在澳门大三巴牌坊前游览。新华社记者 张金加 摄

澳门特区政府治安警察局最新数据显示，8天假期（9月29日至10月6日），澳门入境旅客共93.1万人次，日均约11.6万人次，较去年“十一”黄金周增加3倍多。其中，内地游客70.9万人次，日均超过8.8万人次，升幅近3倍；香港旅客17.1万人次，日均约2.1万人次，上升约10倍。

连日来，记者在澳门街头见到旅客络绎不绝，手信店客似云来，一些热门地点多次实施人潮分流管制措施，关闸等口岸的旅游巴士也在黄金周期间加开班次。

10月1日晚，作为第31届澳门国际烟花比赛汇演的重头戏，来自内地和葡萄牙的烟花表演在澳门夜空绚烂绽放，也点燃了市民和游客的热情。记者在观音像海滨公园附近看到，许多游人早早来“占位”赏烟花，烟花绽放时，赞叹声此起彼伏。“在澳门感受国庆礼赞，分外欣喜。”来自上海的游客许小姐用手机向朋友直播了当晚的景象。

9月30日，游客在澳门议事亭前地游览。新华社记者 张金加 摄

为迎战今年“超级黄金周”假期，澳门特区政府及业界做了充足准备，推出多个展现历史街区活化成果的文旅项目，吸引更多游客走进老城区，感受东西方文化交融共生的魅力。

在市中心的议事亭前地，逛完“中秋喜相逢 国庆共欢腾”的灯巷，向左便可沿着曲曲折折的老巷，步入黄墙红窗的福隆新街，体验今年中秋节首次开放的步行区活化计划，向右便可一路拾级而上到大三巴及大炮台景区，感受露天音乐会及梦幻迷人的“月光下的大炮台”。此外，益隆炮竹厂旧址、荔枝碗船厂片区、妈阁庙前地、郑家大屋等多个代表性的历史片区，也均推出中秋国庆特色活动。

业内人士认为，澳门旅游市场前几年受疫情抑制的情况正逐步缓解，市场能量正快速释放，他们对澳门旅游市场充满信心。

“这个成绩令人感到振奋。”澳门酒店旅业商会会长张健中表示，“双节”效应叠加显著，澳门旅游吸引力良好，坚定了业界强化管理、加强质量和产品服务性价比的信心，对未来旅游业发展以及琴澳联动带来的旅游新元素充满期待。

10月1日，烟花在澳门夜空绚烂开放。新华社记者 张金加 摄

澳门酒店旅业商会理事长卢志良介绍，假期前5日澳门酒店平均入住率达八成半，比去年同期上升两成，入住率相当理想。总体而言，澳门酒店整体营运情况已恢复到2019年的八成。

澳门城市大学国际旅游与管理学院执行副院长李玺认为，澳门中西汇聚特色鲜明，但受制于空间等约束条件，面临高峰期热点旅游区域人流量管制、口岸区域出入境拥堵、公共交通设施供不应求等基础设施和服务方面的压力，未来需要从整体上对澳门以及横琴粤澳深度合作区的旅游资源整合发展做出谋划。

伴随着假期结束，如何引导澳门旅游市场持续稳定发展，成为业界思考的话题。“黄金周是必须抓住的重要市场机会，但从长远考虑，还应考虑如何维持客流稳定，保持质量与流量的平衡，让澳门成为宜游和值得一再重游的目的地。”李玺说。

(责编：申佳平、陈键)

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