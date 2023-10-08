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9月末我国外汇储备规模为31151亿美元

刘开雄
2023年10月08日09:24 | 来源：新华网
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原标题：9月末我国外汇储备规模为31151亿美元

　　国家外汇管理局7日发布数据显示，截至2023年9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降450亿美元，降幅为1.42%。

　　外汇局相关负责人介绍，2023年9月，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

(责编：申佳平、陈键)
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