人民网北京10月8日电 （黄盛）日前，交通运输部、商务部、海关总署等部门共同印发了《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》（以下简称《意见》），意在进一步推进多式联运高质量发展，推动交通物流提质增效升级，更好服务支撑实现“物畅其流”。

据介绍，“一单制”即“一次委托、一次付费、一单到底”的全程管控服务，解决了以往不同运输方式间换单手续繁琐、运输数据无法共享等短板。

对此，中国物流与采购联合会研究室主任周志成认为，“一单制”是多式联运高质量发展的突破口。他表示，“一次托运、一次结算、一次保险、全程负责”是多式联运服务模式的创新，也是客户服务的需要，能够实现“门到门”的高效运输。同时，“四个一”也是“一单制”的衡量标准，通过多式联运信息数据互联共享、单证应用创新和功能拓展，客户向多式联运经营人一次托运，由多式联运经营人签发符合标准的多式联运提单，一次结算费用、全程覆盖风险，最终满足客户“一箱到底”的服务需求。

据悉，近年来，我国大力支持多式联运发展，促进运输结构调整优化。2018年发布的《国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）的通知》，提出以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，通过三年集中攻坚，稳步调整运输结构，取得积极成效；《国务院办公厅关于印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年）的通知》提出，到2025年多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局。

“今年初，交通运输部等五部门印发的《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023—2025年）》，明确强调推动多式联运‘一单制’发展，鼓励在铁水联运领域率先实现‘一箱到底、循环共享’突破。”周志成提到，截至目前，我国已开展了四批116个多式联运示范工程项目的创建工作，在“一单制”“一箱制”方面开展了有益的探索。比如，在交通运输部第三批多式联运示范工程联合单位中，中储智运通过打造公铁水多式联运基础设施，整合货主与承运方，包括铁路专线、船运公司、个体船东、物流基地、码头港口、堆场仓库等相关资源，实现多式联运上下游企业间的互联互通与资源共享，打造标准化多式联运产品。

在周志成看来，“一单制”“一箱制”发展已取得了初步成效，但在实践中仍然存在一些困难和挑战，涉及信息互通、规则联通、运输畅通等诸多诉求，需要对多式联运进行全要素升级改造。他认为，面对多式联运“一单制”在开展过程中遇到的问题，需要跳出运输的角度来看联运，需要从商业模式创新的角度来重构多种利益群体的交易结构，推动多种运输方式协同发展；网络货运作为近年来兴起的新模式、新业态，在物流业降本增效、结构调整方面发挥了重要作用，在当前，也需要其在多式联运“一单制”模式方面进行大胆探索与尝试。

此次发布的《意见》，也明确提出要大力培育多式联运经营人，鼓励骨干企业向多式联运经营人转型。对此，周志成表示，培育具有全程运输组织能力的多式联运经营人是“一单制”的基础条件，一方面要加强物流组织模式创新，为客户推出更多“一箱到底”的服务模式和线路选择；另一方面，要加强物流资源环节协同，通过信息互通、业务联通，衔接好多式联运链条上的不同企业和各个环节，保障运输畅通。

(责编：王震、高雷)

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