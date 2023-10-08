油气领域首个“源网荷储”一体化系统建成
2023年10月08日09:41 | 来源：科技日报
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原标题：油气领域首个“源网荷储”一体化系统建成
记者近日从中国石化胜利油田获悉，国内首个油气领域具有自主知识产权的大型“源网荷储”一体化智慧能源系统（以下简称“源网荷储”）在该油田建成。中国工程院院士、天津大学教授王成山表示，胜利油田的电力系统更加体现绿色化理念，在构建新型电力系统方面作出了非常好的探索。
2021年11月10日，国家能源局综合司下发《关于推进2021年度电力源网荷储一体化和多能互补发展工作的通知》，全国各省市立刻跟进，一时间“源网荷储”成为许多大型集团推进降碳目标的主要选择。
所谓“源网荷储”是指“电源”“电网”“负荷”“储能”的组合用语，它们之间通过源源互补、源网协调、网荷互动、网储互动和源荷互动等多种交互形式，以一种更经济、更高效和更安全的方式提高电力系统功率动态平衡运行。“源网荷储”本质上是一种实现能源资源最大化利用的运行模式和技术。
作为产能和用能大户，胜利油田建设“源网荷储”系统，具备产供储销全链条、发供用电一体化、新能源发展规模化等独特产业优势。
与“源网荷储”系统相配合，胜利油田还结合外购电、煤电和绿电成本，构建一体化经济决策模型，通过实时跟踪电力市场价格，精准制定小时级购电曲线，细化火电和新能源协同调峰措施，最大程度削峰填谷，确保“煤电、绿电、网电”灵活经济安全互济，推动全产业链控能、降本、减碳、增绿、创效。
胜利油田经营管理部油田电力技术专家严川向记者介绍，油气行业新型电力系统最根本的职责是保障国家能源安全，在油气与新能源深度融合的情况下，如何更好地保障国家能源安全，是胜利油田下一步的努力方向。
(责编：申佳平、陈键)
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