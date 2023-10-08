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原标题：不断创造“中国标准”新高度

10月2日上午，印度尼西亚总统佐科在首都雅加达哈利姆高铁站宣布雅万高铁正式启用。

雅万高铁全长约142.3公里，连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，设计最高时速350公里，运行采用KCIC400AF型高速列车，是依托我国CR400AF型“复兴号”列车技术平台，为适应印尼当地运行环境和线路条件研制的高速铁路列车。开通运营后，雅加达至万隆两地出行时间由3.5小时压缩至40分钟。

雅万高铁是中国高铁海外落地的第一单，是东南亚第一条高速铁路，也是我国首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的高标准高铁项目。

作为中国中车高速列车技术创新团队的领军人，中国中车集团总工程师、首席科学家王军一直奋战在科技创新主阵地，见证了中国高速列车从无到有、从追赶到领跑的全过程。

创纪录——打破世界纪录、创造中国奇迹

2004年4月，国务院提出“引进先进技术、联合设计生产、打造中国品牌”的铁路机车车辆装备现代化总体要求。中国中车高速列车技术创新团队在学习国外高铁技术的同时，通过对比分析不同技术平台的优缺点，对列车实施了100余项适应性改进，用自己的智慧解决了引进技术与中国既有铁路环境“水土不服”的问题。

2008年2月26日，原铁道部和科技部签署《中国高速列车自主创新联合行动计划》，自主研发时速380公里的新一代高速列车。王军带领技术创新团队经历了当时规模最大、历时最长的科学研究试验：450余项仿真计算、1050余项地面试验、2800余项线路试验，实现了CRH380A系统集成、流线型头型、轻量化车体、高速转向架等关键技术的重大突破。2010年12月3日，CRH380AL在京沪先导段创造了时速486.1公里的世界最高试验速度。

历经10余年，技术创新团队建成了覆盖高速列车全寿命周期的产业链与创新链协同研发、制造和试验平台，掌握了高速列车核心技术，成功搭建全要素、全层次的高速列车技术标准体系，探索出一条适合行业发展的技术创新之路。

“金名片”——持续自主创新、打造中国标准

CRH380A型系列高速列车的成功研制和应用，使我国快速掌握了高铁领域关键及核心技术，成功迈入世界高铁先进国家行列。

随后，高速列车开始面临研发、制造、运用、维护技术标准不统一等问题。

“我国铁路既有线、跨区域高速、区域快速和城际快速铁路等不同速度级同时并存，对铁路运营组织和列车装备协同配套提出了更高要求。”王军说。

由此，我国开始启动研制具有完全自主知识产权的标准化、系列化、简统化高速列车产品。既要满足我国高铁未来的需要，又要打造中国高铁走出去的主打产品，亦成为技术创新团队下一步的挑战目标。

2012年，国家启动了时速350公里“复兴号”中国标准高速列车研制。

五年磨一剑，“复兴号”高速列车在各项关键技术方面实现重要突破，采用的254项重要标准中，中国标准占到84%。

“走出去”——擦亮国家名片、拿出中国方案

20多年来，中国中车高速列车技术创新团队始终坚持科技自立自强，自主创新、苦练内功，不断推出新技术、新产品、新服务。2021年12月3日“澜沧号”中老铁路通车；2023年10月2日雅万高铁正式运营……中国高端装备产品、技术、标准一步一个脚印稳步走向海外。

如今，中国中车已经成为世界铁路机车车辆行业的翘楚，实现了从产品输出到标准输出的跨越。展望未来，王军说，技术创新团队将推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与轨道交通行业深度融合，加快构建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互联互通综合交通网络。

从时速200公里到时速350公里，从轮轨列车到高速磁浮，中国中车高速列车技术创新团队已逐步构建起高速列车自主创新体系。王军表示，以雅万高铁“走出去”为起点，技术创新团队将在科技自立自强的创新道路上努力打造世界高铁装备新标杆，不断创造“中国标准”新高度。

(责编：申佳平、陈键)

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