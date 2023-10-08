原标题：数字大脑持续提升AIGC能力，加速行业智能化变革

自2019年诞生以来，新华三集团的“数字大脑(计划)”已为众多传统行业数字化转型提供了从0到1的解决方案范式。数字大脑由智能数字平台和数字化应用构成，其中，智能数字平台由新华三提供，是数字化转型的核心基石，涵盖了数字化转型必备的数字基础设施、云与智能平台、主动安全及统一运维，而数字化应用则由新华三与生态合作伙伴共同提供。

对任何一个行业组织而言，其数字化转型所需的数字化能力和行业数字化应用都可以由数字大脑解决方案完整构建。因此，针对百行百业诞生了城市数字大脑、教育数字大脑、医疗数字大脑、金融数字大脑、工业数字大脑等。数字大脑帮助这些组织在发展过程中具备更智慧的业务决策(Smart)、更及时的业务响应(Timely)、更敏捷的业务部署(Agile)、更可靠的业务保障(Reliable)、更安全的业务环境(Safe)等方面的核心能力(统称为STARS)，成功实现数字化转型。

如今，AI、IoT、5G及云计算等技术的影响深度与广度已成为许多行业的共识。当前热门的AIGC大模型拥有卓越的综合能力，颠覆了人机交互的体验，改变了知识价值的生成与应用方式，并引爆新一轮生产力创新。教育、医疗、金融、互联网以及媒体只是受AIGC影响正在被重塑的行业之冰山一角，更多的行业会在AIGC的场景化应用创新中受益。AIGC能力的构建与场景化开发已成为众多企业数字化建设的关键任务。面对这些挑战，新华三躬身入局智能新时代，在新一代的数字大脑中融入了AIGC大模型和智算解决方案的能力，以高效助力百行百业构建AIGC应用创新环境，加速AIGC落地。

2023年6月，新华三集团发布私域大模型百业灵犀LinSeer，利用大模型的力量，以行业专注、区域专属、数据专有、价值专享的理念，为垂直行业和专属地域的客户提供安全、订制、独享、生长的智能化服务。同时，新华三从算力资源充分供给、高品质网络联接、满足绿色节能更高要求、高效率数据并行处理、应对不断加剧的安全挑战和降低统一运维复杂度六个方面全面提升智能数字平台的能力。结合强大的绿洲平台、傲飞算力平台、人工智能服务器、无损网络解决方案、高性能存储、液冷数据中心，新华三智算解决方案具备了端到端、全面支持AIGC的能力，助力客户一站式搭建AIGC算力底座，有效解决AIGC的应用部署需求。

数字大脑凝聚了新华三集团对数字化转型潮流与未来智能化发展的深刻洞见及前瞻预判，体现了新华三对科技创新的不断追求与实现客户价值的坚持。面对智能新时代，新华三将秉持“精耕务实，为时代赋智慧”的理念，精研云智原生技术，深耕客户应用场景，以务实理念打造领先的数字化解决方案，通过不断进化的数字大脑加速推进数字化变革的智能化升级。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经