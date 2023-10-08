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10月11日起贵广高铁最高时速按300公里运营

2023年10月08日11:12 | 来源：人民网
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人民网北京10月8日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，10月11日起，经过提质改造工程，贵广高铁最高时速按300公里运营。桂林、贵阳、成都、重庆、昆明等西南地区多个城市至广州、深圳、香港高铁运行时间进一步压缩，旅客出行体验不断提升。

贵广高铁是连接中国西南、华南地区的高铁大通道，也是“八纵八横”高速铁路网兰州(西宁)至广州通道的重要组成部分，贵阳东至广州南段正线全长857公里。2014年12月26日开通后，按时速250公里运营。为提高高铁运营品质，更好改善民众旅行体验，从2022年12月起，国铁集团正式启动贵广高铁提质改造工程。工程完工后，国铁集团组织对贵广高铁全线开展了动态检测，确认贵广高铁具备了最高时速按300公里运营的条件。

贵广高铁最高时速按300公里运营后，铁路部门将安排动车组列车日常线177列、高峰线12列，西南地区至粤港澳大湾区之间高铁运行时间进一步压缩。贵阳东、桂林北至广州南站间最快旅行时间将分别压缩至3小时39分、1小时59分，较提质改造前分别压缩31分钟、23分钟；成都东、重庆西至广州南站间跨线运行列车最快旅行时间将分别压缩至6小时56分、5小时43分，分别压缩46分钟、54分钟。

贵广高铁提质改造后，将有效提升高铁运输能力和效率，对密切西南与华南地区往来交流，高质量建设粤港澳大湾区，推动成渝地区双城经济圈建设，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、高雷)
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