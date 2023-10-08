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“国能e商”平台第二批新业务场景集中上线

2023年10月08日13:29 | 来源：中国科技网
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原标题：“国能e商”平台第二批新业务场景集中上线

　　10月8日，记者从国家能源集团获悉，自7月26日“国能e商”平台正式上线以来，国家能源集团煤炭经营公司、数智科技公司经过2个月努力，9月26日起，“国能e商”平台托管服务、大矿直采、中转港统采分销、江内用户配送4个新业务场景陆续上线，固废及辅料业务、采购全流程履约等功能日趋完善。

　　托管服务以煤炭供销、物流配送、金融保理、社会资源组织等一站式管家服务模式，让用户足不出户就可享受到质优价优、供应稳定的煤炭采配售服务。大矿直采业务场景以长协合作、站台储备、坑口买断等方式致力于打造百万吨级“内陆港”，依托“国能e商”平台，将来还能为用户提供定制化采购服务。中转港统采分销以“化整为零”方式实现煤炭采购团购拼单，并在中转港口布局分销，“国能e商”生态圈还能提供物流及金融服务，让广大中小客户采购更加便利。江内用户配送业务场景具备规模优势和优质外部运力资源，可实现全链路可视可控，船货智能匹配，通过规范管理规范和高效周转，进一步降低了运输成本和数质量损耗，为用户物流运输保驾护航。

　　截至目前，“国能e商”已服务保障超过2.3万家用户，2023年已累计完成煤炭、化品、运输交易量超3.2亿吨，交易额超110亿元。此次新业务场景的集中上线，为全面提升供应链基础管理、风险防控能力、资源整合能力、动态协同能力增添了动力。

(责编：董童、李源)
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