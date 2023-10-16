刘阳 孙昭 严川吉雨

在埃及巨石玻璃纤维生产基地工作十余年，埃及人艾哈迈德·苏莱曼已经从一名普通的工程师成长为副总经理；

在新行政首都CBD项目，每月在岗的当地工人超过1.2万人，管理人员大约800人；

在西电埃及公司，许多当地的工人都有着前往中国接受相关培训的经历……

“一带一路”倡议提出十年来，中国同“一带一路”沿线国家一道，坚持共商共建共享原则，深化互利共赢合作。随着倡议的不断推进，越来越多的“一带一路”海外项目逐步深化属地化管理，更加注重本地人才的吸纳、培养和使用。许多项目不仅为当地经济的发展带来了新的风口，还为促进当地劳动力的技能提升与职业发展提供了宝贵的机遇。

“这里的工作打开了我的思维，拓宽了认知和视野”

“刚加入公司的时候，我并不了解玻璃纤维行业的基础知识。后来我得到机会去巨石的中国总部学习，并把知识和经验带回了埃及，带给了我的团队。”埃及小伙艾哈迈德·苏莱曼向记者表示。他于2012年加入巨石埃及公司，在十多年的时间里，从一名普通的工程师成长为巨石埃及的副总经理。

艾哈迈德·苏莱曼接受人民网记者采访。严川吉雨摄

巨石埃及项目是中国巨石自2012年起在埃及投资建设的玻璃纤维生产基地，也是非洲唯一的世界级大型玻纤生产基地。该项目目前总产能达到34万吨，不仅填补了非洲和埃及玻纤产业空白，还令埃及一举成为世界第四大玻纤生产国，也因此让许多从来没有接触过该行业的当地员工成长为玻纤制造的行家里手。

苏莱曼说，加入巨石之初不确定自己是否能够成功，在巨石的工作让他更好地培养了能力。“在这儿的工作经验打开了我的思维，拓宽了我对社会发展的视野，让我明白了思维方式如何影响个人的成长和进步，以及细节决定成败。”他在团队的鼓励和支持下，通过不懈努力，一步步走上了公司高级管理岗位。

据了解，巨石埃及在当地直接提供的工作岗位超过2000个。苏莱曼介绍，巨石埃及一直支持项目本地化管理，目前98%的员工是埃及人。通过中方团队传授经验技术，越来越多的埃及本地员工掌握了专业知识和技能，许多项目工作也逐渐从中方转移到埃方。

“在巨石的工作提升了员工们的自我价值，不论将来他们留在巨石还是去其他地方寻找机会，他们都在这里积累了宝贵的经验。”苏莱曼说。

“我学到了新技术，有资格参与高楼的建筑工作”

瓦利德·拉马丹接受人民网记者采访。严川吉雨摄

“只用四天半，我们就能建一层楼。”来自埃及的技术工程师瓦利德·拉马丹感慨项目的建设速度。他表示，标志塔的施工过程中应用了很多他从未见识过的先进技术：超高层爬模系统、动臂式塔吊、超高层泵送混凝土……“我学到了新技术，现在我有资格参与未来任何一座高楼的建筑工作。”

由中国建筑承建的埃及新行政首都CBD项目，是迄今为止中资企业在埃及承建的最大项目，包括20栋单体建筑，其中最为夺目的是385.8米的“非洲第一高”标志塔。

据中建埃及分公司副总经理黄昌标介绍，CBD项目每月在岗的埃及当地建筑工人超过1.2万人，聘请的当地管理人员每月大约800人。中建埃及还推行了中国师傅带当地工人的培养机制，建立了中国境外首所“鲁班学院”，通过理论学习和技术实习，提高埃及工人职业技能水平，为埃及培养了大批技术型建筑工人。此外，中建埃及还同当地高校合作，每年为100多名当地大学生提供在CBD项目的实习机会。

穆罕默德·坦塔维接受人民网记者采访

埃及人穆罕默德·坦塔维目前是项目的高级土木工程师，在加入项目前曾在其父亲经营的公司担任自由工程师。在2018年项目动工前，他就意识到这是一个不可多得的机会。“当我听说这个中央商务区项目要开始时，我就决定一定要来这里，”他对记者说。

“我想学一些新东西。这是埃及第一次建摩天大楼，是非洲最高楼，所以我必须来这里。我从最基础的土壤调查开始，现在已经过去了5年。如今，我已经有足够的能力和经验，可以在任何摩天大楼项目工作。”

在谈到未来的个人发展时，坦塔维充满信心：“如果将来中国建筑在埃及有新的项目，不管是什么项目，我都想留下来；如果没有，未来埃及的新首都会盖很多新的摩天大楼，相信凭我的能力很容易能在那些地方找到工作。”

“中国给了我们很多，比如管理方法和培训等等”

穆罕默德·沙欣接受人民网记者采访

“2012年之后，埃及的电力供应经常中断，很多地方都遭遇电力短缺问题。西电项目帮助埃及把电力输送到所有埃及家庭甚至到小村庄，让家家都通了电，而且不再停电。相反地，我们电力还有富余，可以出口到其他国家。”西电埃及的采购经理穆罕默德·沙欣兴奋地表示。

西电埃及是中国西电和埃及EGEMAC公司合资在埃及设立的高压输变电设备的制造企业，被埃及国家电力与可再生能源部部长赞誉：“有力地助推埃及电力革命”。

沙欣告诉记者：“中国给了我们很多东西，包括这个项目。还为我们提供了在埃及制造GIS产品的知识和管理方法，使我们不但可以满足埃及电力市场的需要，还可以为周边国家提供产品和服务。此外，中国还分享了自己的知识和经验，许多工人前往中国接受培训。”

据西电埃及副总经理李峰介绍，早在合资公司成立初期厂房建设阶段，西电就已经开始在埃及当地招聘相应专业的员工。埃及员工先被派到西电西安总部进行半年的实习，之后回到埃及开始生产。而中国专家在国内对这些员工进行培训之后，也会跟着他们回到埃及合资公司，对他们进行手把手的培养。

李峰表示，在这几年的发展过程中，西电埃及几乎每年都要派相应的技术人员到国内学习。除了产品技术培训之外，还包括车间管理，工艺方式、方法和安全意识等方面的全方位培养。

据了解，西电埃及目前已在埃及完成了36个项目，共聘用了近300名当地员工。“虽然我们现在规模不大，人也不是很多，但通过这种模式，我们为当地培养了一些很实用的、很具体的专业人才。”李峰对记者说。（黄盛对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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