人民网记者 许维娜

摄像、剪辑：人民网记者 张若涵

在阿根廷布宜诺斯艾利斯，有着拉美及整个南半球第一条地铁，启用于1913年，距今已有百余年历史。2013年，中车长客（中国中车子公司）制造的地铁车辆在布宜诺斯艾利斯地铁A线“上岗服役”，实现了这条百年老线的“升级换代”，也标志着中国中车进入阿根廷轨道交通整车装备市场的首个项目正式上线。

视线从地下转到地上，一列列蓝白相间的城际动车疾驰，串联起布宜诺斯艾利斯主城与周边20余个卫星城。

阿根廷是南美洲最早建成城际铁路的国家，最古老的线路萨缅托线可以追溯到1857年。2013年，为对布宜诺斯艾利斯城铁网线进行现代化更新改造，阿根廷交通部先后两次向中车四方（中国中车子公司）采购总计709辆城际动车组，用以更换萨缅托、米特雷和罗卡三大城铁线路上的老旧车辆，这也是当时中国出口量最大的城际动车组订单。如今，乘坐中车四方城际动车组通勤成为越来越多阿根廷人的日常。

“速度很快”“车厢很舒服”“很安全”……技术先进、设施完善的“中国车”，得到阿根廷政府和民众的广泛认可。 “奔跑”十年，中国中车在阿根廷跑出了一张“中国制造”闪耀名片。（唐嘉艺对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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