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中国工程院院士杨华勇：产业链竞争才是终极的竞争

2023年10月16日10:33 | 来源：人民网
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人民网桐乡10月16日电 （记者王震）“高质量发展不仅要讲速度，更强调发展质量，新型工业化对中国完成全面工业化、实现高质量发展有意义重大。”10月12日至13日，以“聚焦工业数字化转型助力新型工业化发展”为主题的2023年（第五届）全球工业互联网大会在浙江桐乡举办。会议期间，中国工程院院士、浙江大学工学部主任杨华勇表示，我国新兴工业化发展从技术、应用的角度已经迈出了第一步。当前，很多行业的头部企业都在通过数字化升级提升竞争力，未来产业链的竞争才是终极的竞争。

中国工程院院士、浙江大学工学部主任杨华勇。范烨摄

中国工程院院士、浙江大学工学部主任杨华勇。范烨摄

“中国汽车产业能够走出来主要是因为电动汽车，这就是产业链的竞争。如果说回到现在的柴油机和汽油机，我们就没有产业链的优势。”在杨华勇看来，当前，全球的企业都在数字化转型，不仅是头部企业，更要以产业链的角度来考虑，“大家更关注头部企业，而中小企业跟头部企业一起，共同构成一个产业链。所以，我认为中小企业这个赛道非常重要。”

“现在是大规模普及的阶段，人工智能的互联网新兴技术，需要发挥更大作用。” 杨华勇表示，实现工业高质量发展，除了创造财富以外，能源的问题、环境的问题、可持续的问题同样需要关注，新型工业化发展已经进入普及阶段和真正的主战场。

如何应对新型工业化发展带来的挑战？在杨华勇看来，第一要发力补短板，就是要补卡脖子技术、基础工业软件等短板，这需要花大力气，至少还需要十年为单位的努力；另一方面要锻长板，比如说高铁技术、电动汽车、光伏风力发电这都是我们的长板，要让我们的长板更长，产业链更强。

(责编：王震、吕骞)
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