原标题：农业银行展示“数字人民币智能合约供应链金融服务方案”

10月12日，农业银行受邀参加2023中国（北京）数字金融论坛，与政、企、研各界深入探讨数字人民币前沿话题，并携手泸州老窖，共同出席“数字人民币智能合约生态机构签约”仪式，双方对外展示“数字人民币智能合约供应链金融服务方案”。

签约会现场，农业银行与泸州老窖共同讲述了一个数字人民币与实体经济双向奔赴的生动故事。泸州老窖是重要的白酒生产和销售企业，在对其遍布全国的经销商管理中面临“小微企业贷款难”“银行贷款资金监管难”“下游经销商管理难”的“三难”问题。农业银行作为数字人民币指定运营机构，积极探索将数字人民币应用于企业财务管理和经营管理中，依托中国人民银行数字货币研究所搭建的数字人民币智能合约生态服务平台，研发出数字人民币智能合约供应链金融解决方案，为泸州老窖遍布全国的终端门店提供便捷的贷款服务，有效解决困扰企业的“三难”问题。

目前该项目正在积极实施，数字人民币智能合约能够确保经营贷款精准发放到泸州老窖的终端门店，定向使用在酒品采购的订单支付环节，终端门店可在几分钟内获得贷款资金，有效破解小微企业贷款难的问题。同时，所有资金闭环在泸州老窖场景中，实现了下游企业资金流和信息流一体化，为企业经营管理提供真实有力的数据支撑，助力泸州老窖快速发展销售网络。

下一步，农业银行将在中国人民银行的指导下，持续发挥数字人民币优势，深化数字人民币智能合约的创新应用，赋能企业高质量发展，为实体经济发展注入澎湃活力。

(责编：董童、李源)

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