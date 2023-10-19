据光大银行官网消息，共建“一带一路”倡议提出十年来，光大银行坚持“发挥自己所长、贡献国之所需”，积极探索并推动金融的资源配置作用，为推动共建“一带一路”高质量发展提供助力。

据介绍，2016年，光大银行修订完善了中长期发展战略，将金融支持共建“一带一路”作为一项长期战略任务，内化到全行发展实践中。同时，在国际化发展规划的制定过程中进一步明确持续发挥境外机构布局优势，高效协同、统筹联动，服务“一带一路”高质量发展。近年下发的信贷投资政策及行业授信政策也鼓励以多元化产品组合提供综合金融支持。

与此同时，光大银行凭借境外机构布局优势和跨境联动协同机制，全新升级跨境金融综合服务体系。在跨境结算、融资领域，光大银行提供境内外、线上下、全币种金融服务，确保客户资金跨境汇划便捷高效，外汇资产负债有效规避汇率风险，同时配套提供银团贷款、跨境融资、结构性融资等产品。

光大银行充分利用好国内、国际两个市场、两种资源，提供商投行、境内外相结合的全方位、多渠道的投融资服务。例如，聚焦金融高质量供给，参与迪拜950MW光热光伏发电项目跨境银团。该项目建成后每年将能为迪拜320000多家住户提供清洁电力。光大银行参与的印尼德信钢铁有限公司3000万美元银团贷款项目，带动国内相关成套设备、零配件出口60多亿元，解决了印度尼西亚当地7000余人就业。该行还参与硕石印尼有限公司国际银团项目，项目整体审批额度16亿美元，超11亿美元融资金额，助力建设印尼12.6万吨镍金属生产线及配套设施。

据了解，光大银行加强与境外代理行的业务交流与合作，迄今已与全球86个国家和地区的949家银行建立代理行密押关系，其中“一带一路”共建国家41个。同时，该行以开放的姿态加强与政策性银行、出口信用保险等重点机构的合作，在项目选取、融资机会、支持措施和担保手段等方面挖掘合作潜力，做好配套的商业金融服务。多年来，该行还与亚洲金融合作协会、金砖国家工商理事会金融服务工作组、BRBR机制等金融组织等形成良好互动合作，发挥平台优势，汇聚各方智慧，实现经济、社会和效益的共赢。

光大银行相关负责人表示，未来将继续以服务国家战略为己任，充分利用好国内、国际两个市场、两种资源，为“一带一路”建设提供更加稳定、多元、可持续的金融服务、贡献金融力量。

(责编：董童、李源)

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