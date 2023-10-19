原标题：拓圈强链！伊利打造中国乳业“一带一路”实践样本

10月17日至18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。作为参与共建“一带一路”的代表企业，伊利集团受邀参会，与来自全球的参会代表回顾共建“一带一路”卓越成绩，共话“一带一路”美好未来。

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年，也是伊利践行国际化战略、深化“一带一路”布局的黄金十年。十年来，伊利积极融入国家经济发展大局，始终秉持互利共赢的理念，拓展开放包容、互联互通的全球健康生态圈；不断汇聚全球力量，深化科技创新、加快数智化升级、践行绿色发展，构建富有韧性的全球产业链，擘画奶业高质量发展蓝图。

拓圈强链，汇聚全球力量共建“乳业丝路”

共建“一带一路”倡议的提出，为中国企业走出去创造了千载难逢的历史机遇。伊利积极响应国家号召，紧抓时代机遇，拓圈强链，构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网，开拓了一条让世界共享健康的“乳业丝路”。

伊利从2014年落子新西兰，投资建成全球最大的一体化乳业基地——伊利大洋洲生产基地以来，在亚洲、欧洲、大洋洲、美洲进行了广泛布局，不断拓展全球健康生态圈，目前伊利全球资源体系中，已建成81个生产基地，全球合作伙总计2000多家，成为伊利国际化发展的重要支撑。同时，伊利还通过汇聚全球创新智慧，着力打造“全球智慧链”，夯实全球创新体系，不断强化全产业链的韧性。目前，伊利在国内国外已建设15个创新中心，面向全球前沿健康课题开展科研攻关。

共建共享，提升中国乳业全球竞争力

在不断深化国际化布局的同时，伊利积极践行“一带一路”倡议共商共享共建的原则，与全球合作伙伴共商健康议题、共建健康生态、共享健康成果，将高水平“走出去”与高质量“引进来”相结合，不断汇聚全球优质资源提升全球健康生态圈影响力、增强全球产业链韧性，推动中国乳业走向世界、唱响全球。

伊利凭借在全球构建的创新体系，汇聚全球力量持续开展奶业上、中、下游核心技术攻关，打造全球乳业创新高地。在上游，伊利率行业之先启动“良种牛品质升级工程”，持续推动上游种业振兴。在中游，伊利不断推进遍布全球工厂的智能化布局，极大地提升生产和管理效率。在下游，伊利不断整合全球优质资源，打造全生命周期的营养健康。

同时，凭借在全球打造的资源体系，伊利引领全产业链围绕科技创新展开深入合作，不断强化产业链的韧性。在上游，伊利不仅在新西兰等“一带一路”共建国家建设奶源基地，还与荷兰、丹麦、乌拉圭等国家开展奶源合作，不断汇聚全球最优奶源。在中游，伊利引进全球顶尖生产技术与设备，打造全球智造标杆基地。在下游，伊利通过国际贸易、海外并购、自建投资等多种方式开拓海外市场，旗下液奶、奶粉、酸奶、奶酪、冷饮等相关产品已成功销往60多个国家和地区。

赓续丝路精神，共创美好未来。参与共建“一带一路”的十年，是伊利国际化发展的黄金十年。站在高质量共建“一带一路”新的起点上，伊利将在“全面价值领先”目标的引领下，汇聚全球力量，深化科技创新、加快数智化升级、践行绿色发展，携手全球合作伙伴实现共同发展繁荣，擘画奶业高质量发展新蓝图。

(责编：董童、李源)

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