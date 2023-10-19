郁琼源、于文静、许雄、薛钦峰、赵久龙、侯文坤

原标题：乡村行·看振兴丨希望的田野 和美的画卷——我国加快推进农业农村现代化

金秋时节，广袤乡村涌动着勃勃生机。希望的田野，处处可见农民辛勤劳作、迎来收获的图景。

强国必先强农，农强方能国强。今年以来，我国加快建设农业强国，建设宜居宜业和美乡村。日前，记者走访多地乡村，采访保障粮食和重要农产品供给的“密码”，感受乡村振兴的新气象、农民生活的新变化。

科技夯实粮食安全根基

在山西运城市，得益于科技的推广，盐湖区解州镇曲村的种粮大户董会龙今年种上了“聪明田”，实现了节本增产。

“农技人员帮我查苗情，把土壤墒情等数值输入智能水肥一体化系统，手机上一点，就会自动进行浇水、施肥等操作。”董会龙说，通过这套系统进行田间管理，结合智能农机的高效标准化作业等农业科技手段，今年种的300亩玉米不仅成本比小地块耕种降低1/3，产量预计也能增加15%以上。

科技是实现增产增收、农业高质量发展的关键因素。

在吉林省榆树市泗河镇泗河村，种粮大户许福才精心耕种的稻田迎来了丰收。“估计每亩产量超过1000斤，真是没想到！”他感慨地说。

今年8月，泗河镇多地农田积水。积水退去后，榆树市农技部门组织专家进村入户，帮助许福才和村民们抢回收成。

当前，正值“三秋”生产关键时期。农业农村部近期派出4个工作组赴黄淮海、长江流域、西南、西北等地区重点省份，指导适期播种努力种足种满，继续发挥下沉一线包省包片机制作用，推动各地落实落细具体措施，确保“三秋”生产顺利开展。

多措并举建设和美乡村

金秋时节，江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道马庄村文化礼堂内，农民乐团正在排练。进乡村、入校园、走企业，唱响丰收的小调，农民乐团已成为当地一张“金名片”。

近年来，马庄村不断提升基层治理水平，打造党建引领、德治为先、自治为基础、法治为保障“四位一体”的社会善治马庄模式，逐渐形成“党风正、民风淳、人心齐、效益增”的良好局面。

建设宜居宜业和美乡村，是广大农民群众的期盼。专家指出，随着乡村建设塑形与铸魂并重、物质文明与精神文明协调，乡村以和为美，和的理念不断滋润人心、德化人心、凝聚人心。

在湖北省老河口市李楼镇方营村，有这样一家特殊“银行”，志愿者的服务时间以积分的方式记录在“存折”里，积分既可以兑换暖心物品，也可以换取爱心帮助。

一本本“小存折”存储善行义举，激励当地村民积极参与乡村治理。通过这种方式，老河口市李楼镇推出暑期托管、“四点半课堂”等服务；孟楼镇成立了20多支党员群众志愿服务队；酂阳街道酂南社区为独居老人、空巢老人打造平价亲民食堂……

新机制、新举措，让农民群众有更多获得感。新科技的应用，让乡村治理更高效。

自2022年起，农业农村部与腾讯公司合作启动实施“耕耘者”振兴计划，面向乡村治理骨干和新型农业经营主体带头人开展免费培训。

截至今年10月，超过百万人在“为村耕耘者”小程序学习积分制、清单制、村民说事等乡村治理制度和举措。作为“耕耘者”振兴计划一部分，“村级事务管理平台”数字治理小程序上线，支持村支书等乡村治理骨干学员学以致用，目前已有超过4.45万个行政村启用。

用勤劳建设更美好的生活

一分耕耘，一分收获。

新疆喀什地区伽师县英买里镇拉依力克村，在一行行新梅树中间，赛买提·依斯马依力和妻子配合默契：一人挖土，一人施肥。赛买提小心翼翼生怕碰到果树根系，妻子总想多撒点肥料，可想起技术员的嘱咐，还是按照“精准施肥”要求来完成。

赛买提是远近闻名的“林果示范户”。“今年下树的新梅一共卖了6万元，2019年新种的3亩新梅，明年也要挂果了。”他高兴地说。

拉依力克村村委会主任如孜·喀迪尔告诉记者，围绕新梅产业发展，村里已有20座保鲜库、1座烘干房；今年依托5000万项目资金，还将继续提升果品的储藏、处理能力。

广袤的田野，孕育着新的希望。越来越多外出打工的村民回乡就业创业。

在四川省宜宾市，长兴镇水口村村民代福勇几个月前回到家乡，在南溪区粮油现代农业园区租种了600多亩土地，种植西葫芦和辣椒等。

“园区有社会化服务企业，有关部门还提供免费的水肥管理、病害防治等技术支持。接下来就是和大家一起好好干！”代福勇说。

希望的田野，和美的画卷。各地各部门积极推进各项举措，汇聚各方力量，以钉钉子精神久久为功，加快农业农村现代化建设步伐，努力让老百姓的日子越过越幸福。（记者郁琼源、于文静、许雄、薛钦峰、赵久龙、侯文坤）

(责编：申佳平、陈键)

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