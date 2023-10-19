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【乡村行 看振兴】特色产业激发乡村发展新活力

2023年10月19日14:00 | 来源：央视网
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原标题：【乡村行 看振兴】特色产业激发乡村发展新活力

　　民族要复兴，乡村必振兴。迈上全面建设社会主义现代化国家的新征程，以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。《新闻联播》今天（10月9日）推出系列报道《乡村行 看振兴》，带您走进全国各地的美丽乡村，见证在振兴路上加速前行的乡村巨变。今天首先来看各地立足资源禀赋，探索特色产业发展之路。

　　金秋时节，陕西延安漫山遍野的苹果树丰收在即。这里气候条件适宜，当地大力发展苹果产业，依靠科技种植、分级分选、冷链仓储、数字融合、深加工等方式，不断延伸全产业链、提升产品附加值，推动苹果产业改造升级。如今，苹果已成为延安的第一优势特色产业，苹果收入占到农民经营性收入的61%。

　　发展特色产业，拓宽农民增收致富渠道。在安徽六安固镇，当地利用星罗密布的堰塘养鹅，发展鹅肉、鹅绒和羽毛加工，构建起一条数十亿元产值的综合产业链。在甘肃临夏，智能温室里种出来的鲜花，不到48小时就能抵达北上广各地的花店，成为助力乡村振兴的甜蜜产业。在新疆和田吉亚乡，艾德莱斯丝绸产业初具规模，当地采取“合作社+农户”模式，带动乡亲们将传统手艺变成精美商品。

　　全面推进乡村振兴，各地还围绕农村一二三产业融合发展，积极施策。这几天，广州邓山村正在举办乌榄文化节，游客在这里不仅能够体验民俗、品尝美味，还能够感受到独特的乌榄文化。福州关中村打造的观光生态型渔业基地，已经扩大到100多亩，养殖户户均增收10万元以上。

　　截至目前，全国已建设180个优势特色乡村产业集群，全产业链产值超过4.6万亿元，辐射带动1000多万户农民。

(责编：申佳平、陈键)
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