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记者去哪儿：服务零售提速发展 促进多领域新职业涌现

车柯蒙 王天乐
2023年10月19日15:07 | 来源：人民网
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　　当前，居民消费结构转型升级，由传统的商品消费转为商品和服务消费并重。与之对应的服务零售新业态蓬勃发展，一批新兴就业岗位得以涌现，成为就业新空间。

　　秋日的北京，刚刚结束一天工作的“00后”职业助浴师武瑞元和收纳师大亮来到茶艺师刘杨所工作的茶馆，和《记者去哪儿》栏目聊起了他们在新兴服务业的工作经历，在他们的口中，新行业、新方向正带来新趋势、新增长。

　　新职业涌现 他们在新兴服务业找到新机遇

　　工作日的下午，来刘杨工作茶馆里喝茶的客人络绎不绝。温杯、洁具、赏茶、投茶、冲泡、出汤、分杯、奉茶……一杯好茶就这样在刘杨手中一气呵成。

　　一次偶然的机会，刘杨喝到了一款红茶，此后，便喜爱上了喝茶，并参加培训成为茶艺师。“越来越多的人，尤其是年轻人爱上了中国传统茶文化。”刘杨告诉记者，如今的茶馆，不仅是品茶的场所，随着围炉冰茶、围炉煮茶等新式茶出现，茶馆也成为人们社交的重要场所之一。

　　近年来，“整理收纳”掀起消费热潮。“擅长‘买买买’的年轻人不少，会‘断舍离’的却不多。”“90后”的收纳师大亮告诉记者，不少消费者认为整理收纳师就是整理打扫卫生、叠衣服，其实不然，高效的收纳是整理更是规划和布局。

　　“近年来，我们的订单有大幅增长，整理收纳被越来越多的消费者需要和认可。”大亮说，大部分消费者都是通过大众点评这类生活服务类平台下单，网络平台上的评价也是让更多人了解整理收纳，促使行业稳步发展的重要渠道。

　　当前，人口的老龄化进程加快，老年人的服务需求逐渐增多。养老服务新需求催生的“老人助浴师”“老人陪诊员”等新职业，成为就业市场的重要增量。以美团数据为例，今年以来，平台上助浴相关服务订单量同比去年增长了441%，提供助浴相关服务的机构和商户数量同比则增长了936%，呈现供需两旺态势。

　　在“00后”助浴师武瑞元从业3年时间里，服务过100多位老人，年龄最大的老人有103岁，其中有90%都是失能或半失能老人。“老人需要的不仅是服务，还有陪伴。”武瑞元说，完善老年健康服务体系，是促进健康老龄化，提升社会幸福感的重要一环。

　　近年来，随着服务零售高速发展，大量新兴职业相继涌现，类似“茶艺师”“收纳整理师”“老人助浴师”这类正发挥着拉动就业、为经济发展注入“活水”的重要作用。

　　消费结构不断转型升级 服务零售新业态发展旺

　　“我们接待的客户数量一直在增长，19年是300多个家庭，今年已经超过1000个。”大亮告诉记者，随着居民生活水平提高，上门收纳整理服务需求旺盛，市场规模增速迅猛。美团数据显示，截至2023年6月，平台提供收纳整理服务的活跃商家超过5700余家，与三年前同期相比商家数量增长87倍，订单量同比增长92倍。

　　收纳整理市场的增长正是服务零售新业态发展旺的缩影。今年8月，国家统计局首度公布了“服务零售”的相关数据。最新数据显示，前三季度社会消费品零售总额同比增长6.8%，服务零售额增长18.9%，成为我国经济发展的新引擎。

　　国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，之所以要测算和发布服务零售额这个数据，主要是随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费对经济发展的基础性作用逐步增强，消费结构不断转型升级，消费形态逐渐由商品消费为主向商品和服务消费并重转变。从全国居民人均消费支出的数据来看，服务消费占比已经超过了40%。

　　“近年来，随着我国人口结构和消费习惯的变化，越来越多的消费者选择购买生活服务。这种生活服务既包括我们日常接触最多的餐饮、旅游和文体娱乐，也包括育儿、保洁、养老等传统意义上的家庭职能，这些服务需求催生了新赛道、新行业，成为服务零售蓬勃发展的‘源头活水’。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受人民网记者采访时表示，服务零售的赛道正充分利用互联网和数字化技术，打破传统的生活服务模式，为百姓提供更为便捷、高效、个性化的生活服务。

　　“外卖和即时零售更是成为新供给驱动新需求的典型代表。”朱克力进一步阐述，比如以美团为代表的零售企业，依靠零售+科技的业务模式，一方面赋能传统产业数字化转型发展，助力传统餐饮、酒旅、出行等行业数字化转型升级，另一方面催生出新的商业形态，包括外卖、即时零售、24小时药店等。

　　服务消费再提速 助力稳就业稳增长

　　当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费规模稳步扩大、结构持续优化、业态日益丰富，居民消费从有形物质商品向更多服务消费扩展。今年以来，随着经济社会持续恢复，餐饮、出行、旅游、文化娱乐等接触型、聚集型服务消费场景快速恢复，带动服务性消费支出较快增长。服务消费在我国消费市场中扮演着越来越重要的角色，成为经济发展不容忽视的领域。

　　消费新业态的扩容，也带动了更多具有高职业素养和专业能力的人才加入其中。大亮所从事的“整理收纳师”，就于2022年9月28日被国家人社部公布《中华人民共和国职业分类大典》，正式纳入到居民服务人员职业类目中。

　　业界认为，随着移动互联网的普及和创新，“互联网+传统行业”的发展模式在各领域持续发酵，尤其是在平台经济为代表的数实融合高质量发展之下，新兴服务业态不断涌现。这些新经济、新服务的出现，不仅开拓了就业新领域，有效发挥了各类服务平台直间接带动就业的独特效应，还创造了许多就业岗位，切实缓解了就业压力。

　　以外卖骑手为例，2022年，有超过624万骑手在美团获得收入，日均活跃骑手超过100万，对比该平台2021年活跃骑手数量527万，一年时间达到18.4%的增长。

　　此外，服务零售高速发展下，各类新兴职业也在各平台不断涌现，如整理收纳师、老人助浴师、攀岩定线员、宠物训练师等等新兴职业，正在吸引大量年轻人的加入。

　　朱克力表示，服务零售在促进传统产业升级、催生各类新的商业形态的同时，也带动了各类新型就业，容纳了大量的农民工、各类毕业生、待业人员，为他们提供了灵活性强、收入相对较高、发展预期稳定的就业机会。

　　“事实证明，服务零售带来的‘新就业形态’，大幅提升了我国经济运行的就业承载力，充分发挥了重要的‘蓄水池’和‘稳定器’作用。”朱克力表示，当前，服务零售对经济的拉动作用越来越明显，占社会零售规模比重不断上升，成为促进经济高质量发展的重要力量。

(责编：乔业琼、吕骞)
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