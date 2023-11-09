原标题：首届世界生命科学博览会将在海南博鳌举办

日前从中国科协生命科学学会联合体秘书处获悉，11月7日上午，2024世界生命科学大会暨世界生命科学博览会首场新闻发布会在海南省琼海市博鳌亚洲论坛国际会议中心召开。中国科协生命科学学会联合体主席孟安明院士出席并介绍了大会的特色与亮点。

“世界生命科学大会”是我国生命科学领域层次高、覆盖面广、影响力大的国际学术会议之一。2024世界生命科学大会、首届世界生命科学博览会定于明年10月19日至10月21日在博鳌亚洲论坛国际会议中心召开。大会将围绕“学术、智库、产业、科普”融合举办系列活动，突出“四大亮点”。

强化国际合作。本届大会增加报告嘉宾的广泛性，除美日欧等国家外，将加强与“一带一路”沿线国家的学术交流与合作。同时，设50余个分论坛，每个分论坛都由3位中国科学家和3位外国科学家作报告，在生命科学的基础研究、技术转化、临床应用等各个领域加强国际间的交流与合作。

提升智库服务。本届大会围绕生命科学领域的战略问题、科技经济融合、科技期刊合作发展和青年科学家交流等方面举办综合性的特色论坛，探讨生命科学总体发展趋势和跨界交叉融合等战略问题，从生命科学、生物技术和卫生健康等角度为推动人类命运共同体的构建建言献策。

深化科技传播。本届大会面向社会大众尤其是青少年，通过举办科普专题分论坛、院士专家与中学生面对面、诺奖科学家校园行等活动，邀请国内外知名学者针对公众关注的热点问题进行面向大众的科学普及，以提问互动等形式吸引大众参与，激发青少年探索生命科学奥秘的兴趣，促进全民科学素质的提升。

助推产学合作。本届大会首次举办世界生命科学博览会使联合体与生命科学园区、企业建立战略合作关系，共同推进学术产业合作。本届博览会将设置10个国内主题馆和5个海外主题馆，展示医药健康、现代农业、生物制造、生物环保等产业发展具有亮点意义的典范。

据了解，中国科协生命科学学会联合体是中国科协推动成立的第一个学会联合体，成立于2015年10月，由23个生命科学领域的全国性一级学会组成，涵盖了生命科学中从基础研究到转化应用的主要领域。

(责编：曹淼、杨迪)

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