新华全媒＋丨绿色农业供应链 展现未来新图景

当日，在首届链博会绿色农业链展区，记者看到这里聚焦农业产业链的核心环节、关键技术及产品，重点展示种子研发、智慧农业应用、现代智能化农机设备和富有地域特色的农业加工品，并配套展示农业相关的金融、物流等服务，为观众展现一幅共创绿色农业未来的新图景。