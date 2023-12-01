新华社北京12月1日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局1日公布了对多家金融机构的罚单，涉及国有大行、股份制银行、保险公司等。

中信银行股份有限公司涉及56项主要违法违规事实，包括“违反高管准入管理相关规定”“关联贷款管理不合规”“重大关联交易信息披露不充分”等。金融监管总局对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，对分支机构罚款6770万元；罚没合计22475.18万元。

中国建设银行股份有限公司因“违规通过储蓄柜台销售投资连结型保险产品”“无资格人员销售基金产品”等18项主要违法违规事实，被没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元。其中，总行2041.879382万元，分支机构1750万元。

中国农业银行股份有限公司因“流动资金贷款被用于固定资产投资”“贷款受托支付问题整改不到位”等13项主要违法违规事实，被没收违法所得并处罚款合计2710.9738万元。其中，总行570.9738万元，分支机构2140万元。

兴银理财有限责任公司因“理财产品之间进行利益输送”“同业理财产品压降不到位”等问题被罚1240万元。合众资产管理股份有限公司因“保险资金运用未坚持独立运作，股东方干预保险资金运用工作”等问题被罚430万元。中国人保资产管理有限公司因“支农支小融资捆绑销售保险产品”“股权投资计划投后管理不规范”等问题被罚240万元。陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司因“提供虚假的保险中介业务报告、报表、文件、资料”等问题被罚211万元。

此外，中邮人寿保险股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司、国寿投资保险资产管理有限公司、中国人民健康保险股份有限公司等也在被罚机构之列。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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