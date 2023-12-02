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前10个月我国服务进出口总额同比增长8.7%

2023年12月02日08:28 | 来源：新华网
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原标题：前10个月我国服务进出口总额同比增长8.7%

商务部1日发布数据显示，今年1至10月，我国服务进出口总额53445.3亿元，同比增长8.7%。

数据显示，1至10月，我国服务出口21826.7亿元，同比下降7.4%；进口31618.6亿元，同比增长23.5%；服务贸易逆差9791.9亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易保持增长。1至10月，知识密集型服务进出口22308亿元，同比增长8.9%。其中，知识密集型服务出口12696.1亿元，同比增长10.4%，知识密集型服务进口9611.9亿元，同比增长7.1%。

旅行服务快速恢复。1至10月，旅行服务进出口11833.6亿元，同比增长71.7%，继续保持为增长最快的服务贸易领域。其中，出口同比增长53.8%，进口同比增长73.2%。（记者 谢希瑶）

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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