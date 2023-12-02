新华网记者杨昱、李函林

原标题：以创新蓄势 铸发展新篇——写在2023中国企业家博鳌论坛开幕之际

“博鳌之约”如期而至。

海南博鳌亚洲论坛国际会议中心会场内，整洁有序装扮一新，《万泉河水清又清》旋律悠扬，静待四海宾朋。

会场外，浩浩碧波川流不息，万泉河水奔向一望无际的南海，正如创新发展、合作共赢的时代潮流奔涌向前。

千川汇海阔，风正好扬帆。12月2日，以“聚焦新质生产力，增强发展新动能”为主题的2023中国企业家博鳌论坛拉开帷幕。逾千名世界500强、中国500强和行业领军企业家将汇聚一堂，共谋中国经济高质量发展之道。

年年如约的博鳌之诺将再次谱写交流互鉴、互利共赢的崭新篇章。

以新为引，共谱发展新乐章

作为国内最具影响力的企业家思想交流平台之一，在8年积淀中，中国企业家博鳌论坛已枝繁叶茂、硕果累累，聚焦时代课题，倾听各方意见，发出博鳌声音，成为众智激荡、谋求共识的盛会。

“中国企业家博鳌论坛自成立以来，始终将‘激发企业创新活力、弘扬企业家精神’作为一贯宗旨。本届论坛上，与会嘉宾将进行思想碰撞，迸发创新启示，作答现实之问、时代之问，助力中国经济行稳致远。”论坛主办方相关负责人表示。

这是博鳌亚洲论坛国际会议中心。新华社记者 杨冠宇 摄

回顾论坛历年主题，关键词从“丝路新机遇”到“数字时代”，从“企业家精神”到“高质量发展”，今年将聚焦“新质生产力”。中国企业家博鳌论坛见证了新时代中国经济实施创新驱动发展战略、不断提升经济内生动力的跃迁。

这是以对话启迪思想的平台——

当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，发展新质生产力，既是当下增强发展新动能的需要，也是赢得未来战略主动的需要。如何加快形成新质生产力？关键路径是什么？企业的发力点在哪？一系列问题仍需要凝聚智慧，形成合力，着眼长远。

这是以共识增添发展势能的平台——

新质生产力、绿色低碳、人工智能……本届论坛，跃动着中国经济高质量发展的脉搏。作为探讨中国经济的先锋对话平台，论坛传递中国经济高质量发展强音，探索可持续增长的新范式，为破解发展难题、实现可持续发展提供新理念和新思路，为处于变局中的中国经济注入信心和动力。

这是以沟通增进互利合作的平台——

“和羹之美，在于合异”，大家因观念的契合产生了共鸣，因理念的认同增加了互信，新老朋友深化合作伙伴关系，互学互鉴、互利共赢之路越走越宽。

共谋发展的诚挚邀约，吸引新老朋友纷至沓来。

“我们非常重视中国企业家博鳌论坛这一平台所发挥的交流作用。”连续多年参加论坛的高通中国区董事长孟樸说，“论坛助力我们在华业务发展不断‘扩圈’。这也是高通历年来参会的切身体会。我们期待携手各行各业合作伙伴，持续推动5G+AI不断拓展。”

“作为建筑建材系统服务商，如何在群雄逐鹿的‘竞技场’中稳固优势、力拔头筹，已然成为企业实现高质量发展的‘必答题’。”首次将参加中国企业家博鳌论坛的东方雨虹董事长李卫国，期许在博鳌寻求建筑行业加快新质生产力的思想碰撞。

以创为矢，共揽未来新机遇

顺势而生，因时而变，8年来，中国企业家博鳌论坛努力回答时代之问。

伴随着“积极培育未来产业，加快形成新质生产力”的号召，从东到西，由北至南，一场全新的生产力变革正蓄势待发。

新质生产力之“新”，在于科技创新；新质生产力之“质”，在于走高质量发展之路。

3月14日，海南省琼海市博鳌镇东屿岛（无人机照片）。新华社记者 杨冠宇 摄

国家统计局数据显示，1-10月，高技术产业投资同比增长11.1%，高于全部投资8.2个百分点。“新产业、新产品、新业态都保持快速增长，工业内部高技术制造业、智能制造业发展向好，部分行业增长50%以上。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

新，意味着广阔机遇，昭示着无限潜力，是企业抢占先机、制胜未来的突破口。近年来，参会企业用实际行动诠释了在变革浪潮中，下好创新先手棋才能掌握发展主动权。

“科技创新是新质生产力的关键。只有通过不断的科技创新，才能推动汽车行业的发展，满足用户对于绿色、智能、舒适的出行需求。”参会企业东风集团旗下新能源品牌岚图汽车CEO卢放说，“目前我们已形成自主可控的研产供销全链路体系化能力、先进完备的高端新能源整车生产智造能力、具备全球竞争力的核心技术全栈自研能力。”

企业因“变”而新，产业因“新”而活。新能源汽车，是战略性新兴产业快速发展的缩影。1至10月，新能源汽车出口99.5万辆，同比增长99.1%，这背后是生产力不断“焕新”引领产业体系腾飞。

在改革创新上早人一招，谋划发展上先人一步，就有可能让更多新兴产业焕发新动能、闯出新天地。

“数字化能力，是企业创新发展的基础能力，也是面向未来最确定的趋势。”多次参加中国企业家博鳌论坛的波司登董事局主席兼总裁高德康说，“我们开展全链路的数字化和智能化转型，借助5G柔性生产技术，实现产品动态交付、库存周转平衡，生产交付周期从1个月缩短至7-14天。”

“新质生产力的提出，要求企业要以更高站位、更广视野、更大舞台、更深层面去思考自身的业务布局、发展全局，以此延展突破，勇破难局，再创新局。”中国企业家博鳌论坛主办方相关负责人说。

以实为核，共挑时代新担当

经济暖流涌动，发展脉搏强劲。

最新发布的一系列经济数据和经济政策释放了中国经济回升向好的鲜明信号：1至10月，社会消费品零售总额增长6.9%，服务零售额增长19.0%，规模以上工业增加值增长4.1%……动力更强、结构更优、效益更高的经济增长，持续提升着经济发展的含金量。

国际货币基金组织（IMF）近日将中国2023年GDP增长预期从之前的5%上调至5.4%，也同时将2024年GDP增长预期上调。IMF第一副总裁吉塔·戈皮纳特表示，增速上调的原因是由于三季度中国经济增速强于预期以及中国近期采取了一系列政策措施。这充分表明，国际社会深切感受到中国经济持续恢复、总体回升向好的态势。

3月24日，博鳌亚洲论坛国际会议中心（无人机照片）。新华社记者 郭程 摄

越是关键时刻，越要坚定信心、凝聚共识，步调一致向前进。

企业是科技创新的主体，是最活跃的创新力量，是加快形成新质生产力的实践主体。“培育新质生产力，要大力弘扬企业家精神，有了企业家精神的一代代传承弘扬，企业一定能实现更高水平、更高质量、更高竞争力的发展。”中国企业家博鳌论坛主办方相关负责人说。

形成新质生产力，既要创新创业创造，也要敢闯敢试敢担当。

“茅台通过科技创新不断培育新质生产力，以数字化、绿色化创造了更多、更可持续的价值。”贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长丁雄军说，“展望未来，中国经济企稳回升、活力迸发面临难得机遇，更加坚定了我们的信心决心和拼劲干劲。”

“我们认为食品饮料行业应该以科技创新为手段，从中华饮食文化和绿色可持续发展中培育新质生产力。”康师傅控股有限公司行政总裁陈应让说，“希望我们的产品能够成为人民美好生活的一部分，让消费者有更多幸福感和获得感，使康师傅与民族发展同步，与国家政策同频，以高质量发展助力中国式现代化。”

在向新向实向未来的征途中，唯有紧跟国家战略、把握发展大势，锚定发展目标，才能在创新之路上锐意进取，危中寻机，变中求进……这是企业发展生生不息的密码，也是中国经济强大韧性之根基所在。

凝聚共识，汇聚信心；同心合力，和衷共济。

南海之滨，潮平海阔，千帆竞发。从“博鳌声音”感受经济脉动，蓬勃的精气神如一曲澎湃的交响乐，奏起新质生产力发展的强劲旋律。

(责编：杨虞波罗、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经