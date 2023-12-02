原标题：中外企业家COP28聚焦碳中和经济：“我们看到巨大的机遇”

落实气候目标，关键在于企业行动。中外企业如何采取行动，推动“碳中和时代”的到来？

在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)期间，“中外知名企业家可持续发展对话会”12月1日在阿联酋迪拜举办。

中国气候变化事务特使解振华在此间表示，在实现气候目标的过程中，企业的作用非常重要，真正解决问题，还得靠企业家们在生产过程中进行技术创新。各国的政策由于政府轮替可能会发生变化，但企业家们只要认准了发展趋势、确定了创新技术，其合作不会因地缘政治影响而中断。

尽管全球绿色低碳转型的挑战巨大，但当日多位企业家都表示对这一过程有信心，而且看到其中的巨大发展机遇。

中国石油化工集团公司原董事长、碳中和国际研究院创始院长傅成玉坦言，过去几十年中国无论是在新能源发展还是传统能源和工业转型方面都取得重要成果，但“后面更难”，因为中国工业体系规模庞大，存量减排成为重大挑战。

“我们不要被困难吓倒”，傅成玉说，中国可以通过加快发展新能源、大力度提高能效、重新布局产业等方式走好绿色低碳转型之路。这一过程中，中国可以通过数字化、智能化提升整体产业发展水平，让“中国机会”成为“世界机会”。

万科集团创始人、董事会名誉主席，万科公益基金会理事长王石表示，作为中国碳减排的执行者和推动者，他对中国的碳中和之路充满信心。一方面，中国2020年超额完成碳减排强度目标；另一方面，碳中和经济潜力巨大。以房地产开发为例，水泥是建材行业最大的碳排放来源，但按照最新技术，二氧化碳可以被打入水泥中封存起来，大幅降低其全生命周期的碳足迹。

智利造纸巨头CMPC集团总裁弗朗西斯科·鲁伊斯-塔格莱提及CCUS(碳捕集、利用与封存)技术。以造纸行业为例，他说，我们看到实现CCUS的巨大的机遇，因为我们拥有林地，这些林地可能成为重要的碳汇，我们在做业务规划和生产方案时也会考虑这方面的发展潜力，会使用天然纤维，加强原材料的循环利用，使得这个行业更加绿色。

不少企业家谈到已将可持续发展理念融入产业链、价值链的全周期当中。浙江吉利控股集团CEO李东辉表示，该公司将可持续理念融入车辆生命周期全价值链管理，研发多款低碳环保车。比如极氪车型，采用了15%的可再生钢板材料和25%可再生铝合金材料；吉利旗下纯电动品牌吉星预计在2040年达到全链路碳中和。

蒙牛集团执行总裁、蒙牛公益基金会理事长李鹏程表示，蒙牛正在打造零碳供应链。作为中国乳制品行业龙头企业之一，蒙牛已开始着手“范围三”(与运营和供应链相关的间接排放)减碳。蒙牛旗下的现代牧业、中国圣牧已率先开展牧场碳盘查和减碳工作，蒙牛也是第一家承诺到2030年实现“零毁林”的中国企业。

伊尔姆环境资源管理咨询有限公司CEO汤姆·赖克特说，作为一家服务业企业，该公司计划通过差旅优化、电动汽车利用等来实现整个供应链的低碳发展和净零排放。

晶澳太阳能科技股份有限公司董事靳军辉也表示，该公司构筑了涵盖绿色原材料-包装-低碳物流-拆解回收等生命周期绿色全产业链，还协同上下游共同降碳。 (记者 庞无忌)

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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