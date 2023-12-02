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“上海价格”持续释放国际影响力 赋能上海国际金融中心建设

2023年12月02日08:44 | 来源：中国新闻网
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原标题：“上海价格”持续释放国际影响力 赋能上海国际金融中心建设

金锭、不锈钢、原油、氧化铝、石油沥青、阴极铜……走进上海期货交易所交易大厅，多个期货交割品展示品依次陈列。近年来，以“上海金”“上海铜”“上海银”等为代表的“上海价格”持续释放国际影响力，为上海国际金融中心建设注入发展动能。

截至目前，上海期货交易所已上市23个期货品种和9个期权品种，涵盖金属、能源、化工、航运等领域，是全球三大有色金属定价中心之一，5个期货品种和原油期权直接对境外投资者开放。2022年全年成交量19.43亿手，成交金额181.3万亿元人民币。

浙商期货有限公司董事长胡军接受中新社记者采访时表示，“上海价格”逐步增强的影响力主要表现在研发新品种和探索新模式两个维度。

她解释，研发新品种可以完善企业风险管理工具箱，合成橡胶、氧化铝和集运指数(欧线)等新品种的推出，对于熨平现货价格波动、保障对应“双链”安全、增强期货市场服务能力有积极意义；探索新模式可以助力期货市场更好服务实体，除了新品种的研发和推出，上期所也在积极推进成熟品种的服务模式。

“上海价格”在建设国际金融中心的过程中发挥了重要作用。南华期货股份有限公司总经理贾晓龙告诉记者，“上海价格”能够吸引更多的国际投资者来到中国市场进行投资。国际投资者可以通过参考“上海价格”进行投资决策和资产配置，从而促进资本流动和国际投资的增加。

今年以来，上海期货、期权产品不断添新，全球首个合成橡胶期货及期权、全球首个实物交割的氧化铝期货、中国首个航运期货品种集运指数(欧线)期货先后上市。

“随着上期所新品种的逐步完善、服务新模式的逐步推出，越来越多的国内、国际大宗商品及相关交易会在上海完成，这将会增强上海作为全球大宗商品定价中心的地位，进而推动上海国际金融中心的建设。”胡军说。

服务实体经济是金融发展的天然使命。2011年加入上海期货交易所的结算部高级经理李尔元对此深有体会。“我们致力于优化结算机制，为实体企业参与、利用期货市场管理风险提供便利。后续也会继续通过市场调研等方式，了解企业需求，为企业提供更多降本增效的服务。”

期货期权品种的交易数量日益增长，实体企业利用相关期货期权工具进行风险管理的需求也在不断增加。贾晓龙认为，期货期权工具可以帮助企业增强企业抗击风险的能力，保障企业不受到商品价格大幅波动的干扰，降低企业的日常经营风险。实体企业可以将期货期权工具与日常的采购和销售进行结合，实现降本增收。

上期所方面表示，下一步将继续坚持市场化、法治化、国际化的发展方向，以服务实体经济高质量发展，协助全球客户定价交易、管理风险、配置资源为使命，致力于打造服务型、国际型、数字化、绿色化、现代化期货交易所，在期货市场形成“上海经验”，提升“上海价格”的影响力，助力上海建成具有全球重要影响力的国际金融中心。（高志苗）

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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