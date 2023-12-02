本报汕头电 （记者李纵）汕头国际风电技术创新大会日前在广东省汕头市举行。本次大会以“打造世界级产业集群，构建全球稳定供应链”为主题，约600名来自中国、英国、荷兰等20个国家和地区的政府官员、知名专家和企业高管，围绕当前全球海上风电发展的热点共探技术升级新路径。

本次大会由广东省能源局、汕头市人民政府指导，中国可再生能源学会风能专业委员会、全球风能理事会主办，汕头市风能协会、上海电气风电集团股份有限公司承办。大会举办多场论坛，同期举行多场专题技术沙龙和风电国际合作交流会等一系列活动。

大会在论坛成果发布环节正式公布了汕头国际风电创新港重点产业项目的最新建设成果，集中签约一批重点项目。大会发布的项目成果及签约项目融资规模近360亿元。此外，大会同步发布《全球海上风电产业链发展报告》及《风能汕头宣言》。

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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