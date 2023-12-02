本报记者 孔德晨

津兴城际铁路预计将于年内正式通车，通车后将进一步完善北京大兴国际机场集疏运网络，助力打造“轨道上的京津冀”。图为近日，列车长在运行试验车前演练候客。

新华社记者 李 然摄

11月29日，在北京举行的首届中国国际供应链促进博览会上，参观者了解中海石油独创的拥有自主知识产权的全容式液化天然气（LNG）储罐。

陈晓根摄（人民视觉）

11月29日，中国国际供应链促进博览会暨全球供应链创新发展论坛“2023京津冀产业链供应链大会”在北京举行。京津冀三地联合举办大会构筑面向全球招商推介与资源聚合平台，对推动京津冀产业链、供应链深化融合，促进产业协同发展不断迈上新台阶具有重要意义。

三地经济总量突破10万亿元

本次大会发布《京津冀产业发展报告（2023）》，系统回顾了过去9年京津冀在非首都功能疏解、产业结构优化、产业链供应链耦合、创新创业发展、重大项目建设等多方面的协同成就。

数据显示，京津冀协同发展上升为国家战略近十年，三地经济总量突破10万亿元，区域整体实力迈上新台阶，产业链深度融合、互补，为全球产业链创新发展带来新空间。

区域产业结构不断优化。9年来，三地工业经济向高质量转型跃升，2022年京津冀工业增加值突破2.5万亿元，是2014年的1.43倍，年均增长达到4.6%。

新型企业主体不断涌现。2018年至今，京津冀累计培育国家级专精特新“小巨人”企业1605家、专精特新中小企业18614家、创新型中小企业数量达到近8000家。

龙头企业注入新动力。京津冀产业协同项目库数据目前入库项目超2000个，总投资达1.3万亿元。其中，20亿元以上项目总投资占比超五成，航天科工、中国电科、中国中铁等央企、国企和知名企业发挥积极作用。

中共中央政治局委员、北京市委书记尹力表示，北京将加强产业协作，支持链主企业和供应商在京津冀区域布局发展，一链一策，促进上中下游衔接，大中小企业融通。“我们将聚焦打造对外开放高地，加强区域营商环境一体化建设，吸引更多的高端要素资源，在京津冀区域聚集，共享京津冀协同发展，国家重大战略的良好机遇。”

“五群六链五廊”新图景发布

本次大会达成意向签约项目152个，意向投资额超千亿元，发布了“五群六链五廊”的京津冀产业协同发展新图景。

具体来看，五个产业集群分别是集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备产业集群。六条产业链为氢能、新能源和智能网联汽车、网络安全、高端工业母机、生物医药、机器人产业链。五条产业廊道包括京津新一代信息技术产业廊道、京保石新能源装备产业廊道、京唐秦机器人产业廊道、京张承绿色算力和绿色能源产业廊道、京雄空天信息产业廊道。

此次大会还首次发布了氢能、生物医药、工业互联网、高端工业母机、新能源和智能网联汽车、机器人等六大跨区域产业链图谱，助力构建区域创新链、产业链、供应链深度融合新体系。

河北省委副书记、省长王正谱介绍，河北牵头绘制了新能源、智能网联汽车和机器人两大产业链的图谱，大力推动延链补链强链和区域产业协同。“河北在新能源和智能网联汽车领域有一定的优势，拥有新能源整车生产能力的企业7家，年产能108万辆。汽车产业链条比较完整，从设计研发、核心技术到生产制造，都拥有全国领先的知名企业。”王正谱说。

天津市委副书记、市长张工介绍，天津市近年来深耕集成电路、绿色石化、生物医药、新能源、新材料等12条重点产业链，链群生态体系持续优化，产业配套完整性竞争力稳步提升，为天津服务经济，推动协同发展提供有力支撑。

打造全国对外开放高地

为持续推进重点任务落实落地，国家发展改革委副秘书长袁达表示，将推进区域开放水平，实现新提升。

“加快推进京津冀政务服务标准统一，资质互认，区域通办，深化货物通关一体化管理，提高货物通关效率。”袁达说，“在知识产权保护、普惠金融支持等方面，持续深化改革。进一步完善投资环境，助力企业高质量发展，加强与国际高标准经贸规则的对接，吸引集聚产业链、供应链高端人才、资金等，打造全国对外开放高地。”

工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌建议，着力深化产业链和产业集群带动，充分发挥重点产业和先进制造业集群对产业协同发展的牵引作用。“优化区域产业分工和生产力布局的支撑作用，聚焦集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等重点产业链，加强针对性政策支持，合力补齐短板，拉长长板，锻造新板，聚链成群。建立集群跨区域协同培育机制，优化产业分工定位，强化区域联动和政策协同，加强产业链、供应链协作，合力培育世界级先进制造业集群。”辛国斌说。

此外，工信部还将整体推进京津冀地区新型信息基础设施建设，协同构建智能制造、绿色制造、服务型制造体系，合力推进京津冀地区制造业智改数转网联，探索推进京津冀标准联盟，深化数字经济、绿色低碳等领域标准制定和转化应用。

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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