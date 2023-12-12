新华社北京12月11日电 题：十组数据见证新时代伟大成就

新华社记者

读懂新时代中国发展之变，数据最有说服力。

新时代以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，14亿多中国人民团结奋斗、锐意进取，我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。

我们通过10组数据，记录经济社会前进步伐，展现新时代以来中国经济发展的动力和成就，揭示中国道路成功的历史必然。

超过120万亿元：经济实力实现历史性跃升

10年来，中国经济总量翻了一番，发展站在新的更高历史起点上：

2013年至2022年，国内生产总值（GDP）从59.3万亿元增长到121万亿元，年均增长6%以上，按年平均汇率折算，经济总量达18万亿美元，稳居世界第二位。人均GDP从43497元增长到85698元。

2020年，中国是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。最近三年，中国经济年均增长达到4.5%，高于世界平均增速2.5个百分点左右，在主要经济体中居于前列。

10年来，中国对世界经济发挥的“稳定器”和“动力源”作用持续凸显。中国经济总量占世界经济的比重从12.3%上升到18%以上，对世界经济增长的年平均贡献率超过30%。

今年是中国经济从疫情冲击中恢复的第一年。中国经济成功顶住外部压力、克服内部困难，实现回升向好，前三季度GDP达913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%；全年预计能实现5%左右的经济增长预期目标。

近期，国际货币基金组织、经合组织等诸多国际机构密集上调中国经济增长预期。国际货币基金组织驻华首席代表史蒂文·巴奈特指出，中国仍然是全球经济增长最大引擎，贡献全球增长量的三分之一。

国家发展改革委国民经济综合司负责人说，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有变也不会变，我们有信心、更有能力实现长期稳定发展，并不断以中国新发展为世界带来新动力、新机遇。

超4亿：世界上规模最大中等收入群体

10年间，中国如期打赢脱贫攻坚战、如期全面建成小康社会。居民人均可支配收入从16500元增加到36883元，形成了超4亿人的世界上规模最大、最具成长性的中等收入群体。

10年间，中国现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列。平均每年减贫1000多万人，相当于一个中等国家的人口数量，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》中的减贫目标，对全球减贫贡献率超过了70%。

新时代以来，我国城乡差距逐步缩小，人民生活进入相对殷实富足阶段。居民人均可支配收入增速快于经济增长。随着脱贫攻坚各项政策落地和乡村振兴战略向纵深推进，农村居民人均可支配收入增速持续快于城镇居民，城乡居民人均可支配收入比由2.88∶1降至2.45∶1。

当前，超4亿人的中等收入群体正引领中国消费市场实现“增量创新”。未来15年，中等收入群体预计超过8亿，将进一步推动超大规模市场不断发展。

44万亿元：消费“主引擎”动力强劲

大国经济的特征都是内需为主导、内部可循环。

2013年至2022年，中国社会消费品零售总额从23.8万亿元增长至44万亿元，稳居全球第二大消费市场、第一大网络零售市场和全球第二大进口市场。

中国经济以自身发展的确定性对冲外部环境不确定性，着力锻造强大而有韧性的国民经济循环体系。近年来，内需对经济增长贡献率有7个年份超过100%。

2023年，电影暑期档票房首次突破200亿元，观影人次5.05亿；中秋国庆假期全国国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%；快递年业务量首次突破1200亿件……今年前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率达到83.2%，其中三季度贡献率升至94.8%，消费“主引擎”作用进一步凸显。

拥有14亿多人口、世界上最大规模的中等收入群体，立足国内、扩大内需、畅通循环，这是中国经济在新征程上攻坚克难、阔步向前的底气所在。

激发民间投资信心，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，提高“一老一小”个税专项附加扣除标准，实施“县域商业三年行动计划”……坚持扩大内需这个战略基点，一系列举措助力增强国内大循环的内生动力。

“中国消费潜力较大，人口规模也较大，正处在消费结构升级的关键阶段，随着经济持续恢复向好，中国总的消费趋势将持续向好。”国家统计局副局长盛来运说。

1100万人以上：城镇新增就业连续保持稳定

就业是民生之本，关系着千家万户。

党的十八大以来，党中央高度重视就业工作，切实把就业作为最大民生工程、民心工程、根基工程，近年来更是明确将就业作为保障民生的头等大事，把稳就业提高到战略高度通盘考虑，持续强化就业优先政策，推动就业工作取得历史性成就。

城镇新增就业规模显著扩大。2012年以来，全国城镇新增就业人数连续保持在1100万人以上；截至2022年末，累计实现城镇新增就业超1.4亿人。今年1至10月，全国城镇新增就业1109万人。

把社会保障体系建设摆上更加突出的位置，在推动社会保障事业高质量发展上持续用力，织密社会保障安全网，为人民生活安康托底。

目前全国基本实现社会保险法定人员全覆盖，基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达10.6亿人、2.4亿人、3亿人，建成世界上规模最大的社会保障体系。在连续多年上调基础上，2023年退休人员基本养老金再涨3.8%，有力增进了人民福祉。

42万亿元：外贸规模不断实现新突破

自2017年起连续6年保持货物贸易第一大国地位、民营企业年度进出口规模所占比重首超50%、与“一带一路”沿线国家货物贸易额年均增长8%……10年间，我国外贸不断实现新突破，2022年进出口总值超42万亿元。今年前10个月，我国货物贸易进出口总值超34万亿元。

建设贸易强国，是全面建设社会主义现代化国家的重要目标之一。

从加快创新驱动、培育贸易竞争新优势，到优化外贸发展环境、不断提高贸易便利化水平，再到推动货物贸易优化升级、发展数字贸易……近年来，瞄准贸易强国目标，一系列政策措施扎实推进，对外贸易国际竞争力显著提升。

2020年，货物和服务贸易总额首次超过美国，成为全球第一大贸易国；2022年跨境电商进出口规模首次突破2万亿元，数字贸易总规模再创历史新高；2022年出口国际市场份额进一步提升至14.7%，连续14年居全球首位……

对外经济贸易大学国际经济研究院执行院长庄芮表示，我国正从贸易大国向贸易强国纵深推进，为稳定宏观经济大盘提供了有力支撑。

20.4万亿元：财政“蛋糕”日益壮大

财政是国家治理的基础和重要支柱。党的十八大以来，在经济持续发展的基础上，我国财政实力更加雄厚；适应经济形势和任务的变化，财政积极履行职能，分好用好财政“蛋糕”，有力促进了经济社会持续健康发展。

财政“蛋糕”日益壮大。党的十八大以来，财政收入保持较快增长，全国财政收入从2013年的约12.9万亿元增加到2022年的约20.4万亿元。今年前10个月，全国财政收入达187494亿元，同比增长8.1%。

中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣表示，10年来，我国经济发展稳步推进、经济规模不断扩大，成为做大财政“蛋糕”的重要支撑。

财政支出方面，全国财政支出从2013年的约14万亿元增加到2022年的约26.1万亿元，教育科技、基本民生、农业农村等重点领域支出有力有为。

连续实施积极的财政政策，提高政策的前瞻性、灵活性、针对性；连续实施大规模减税降费，税收收入占我国GDP比重从2018年的17%左右已下降至2022年的13.8%;保持必要财政支出强度，较好保障国家重大战略任务……10年来，财政宏观调控不断完善，财政保障更加精准有效。

“雄厚的财政实力、积极的财政政策，是复杂变局下推动经济高质量发展的坚实支撑和重要抓手。”何代欣说。

1.3万亿斤以上：粮食产量连续9年稳产增产

克服黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝等不利因素影响，今年全国粮食再获丰收，总产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。

近年来，面对国际粮价剧烈波动、农资价格高企等形势，我国粮食生产稳产增产、14亿多中国人的饭碗端得牢，为稳预期、稳物价提供了重要支撑。

我国着力稳住面积、主攻单产、力争多增产。农业农村部推动南方省份发展多熟制粮食生产，实施大豆玉米单产提升工程，加力扩种大豆油料。大食物观逐步树立，各地加快构建多元化食物供给体系。

在措施上，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础：严格耕地用途管控，坚决守住18亿亩耕地红线，加快高标准农田建设；推动农业关键核心技术攻关，深入实施种业振兴行动。

在政策上，加快健全机制保障：健全种粮农民收益保障机制，完善农资保供稳价应对机制，加快健全主产区利益补偿机制；严格省级党委和政府耕地保护和粮食安全责任制考核。

粮稳天下安。全国粮食产量再创新高，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国奠定了坚实基础，为加快构建新发展格局、着力推动高质量发展提供了有力支撑。

3万亿元：科研经费创新高 创新驱动显成效

我国全社会研发经费从2012年的1万亿元增加到2022年的3.09万亿元，研发投入强度从1.91%提升到2.55%；基础研究投入占全社会研发经费比重由4.8%提升至6.3%；研发人员总量稳居世界首位。

党的十八大以来，面对全球新一轮科技革命与产业变革带来的重大机遇与挑战，我国坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，创新驱动发展战略深入实施，经济发展方式加快转变，创新第一动力作用日益凸显。

2022年中国创新指数达到155.7，比2021年增长5.9%；自2015年以来年均增长6.5%。全球创新指数排名大幅跃升，我国成为全球创新版图中日益重要的一员。世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数报告》显示，中国排名第11位，连续十年稳步提升，位居36个中高收入经济体之首。

新经济蓬勃发展，成为经济发展的重要引擎。2022年，新产业、新业态、新商业模式等“三新”经济增加值为210084亿元，相当于GDP的比重为17.36%，比2015年提高2.6个百分点。以“三新”为代表的新兴经济不断发展，新质生产力加快形成，已成为带动经济转型升级、增强经济活力的重要力量。

10年间，我国科技创新实力从量的积累迈向质的飞跃，从点的突破迈向系统能力提升。基础研究和原始创新不断加强，一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、新能源技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果，进入创新型国家行列。

58亿吨：绿色低碳生产生活方式加快形成

10年间，中国以年均3%的能源消费增速支撑了平均6.6%的经济增长，是全球能耗强度降低最快的国家之一。中国超额完成到2020年碳排放强度下降40%至45%的目标，累计减排二氧化碳58亿吨，建成全球规模最大碳市场和清洁发电体系。

党的十八大以来，在积极稳定经济运行的同时，全国上下坚定践行绿水青山就是金山银山的发展理念，大力推进美丽中国建设，绿色低碳生产生活方式加快形成。

节能降耗成效显著。2021年，单位国内生产总值能耗比2012年累计降低26.4%，年均下降3.3%；在此基础上，2022年，能耗比上年下降0.1%。

能源低碳转型持续深入。截至2022年底，非化石能源发电装机10年增长2.8倍、达到12.7亿千瓦，占全部装机的49.5%；非化石能源消费比重提高7.8个百分点、达到17.5%。能源安全保障迈上新台阶，煤、油、气、核、可再生能源多轮驱动的能源供应体系不断完善。

创新发展走上新赛道，清洁能源产业形成全球领先优势，高效光伏发电、大容量风电、“华龙一号”核电、新型储能等新技术研发应用加快推进，能源发展新模式新业态不断涌现。

污染治理成效继续显现。2022年，全国339个地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度比上年下降3.3%。地表水环境继续改善。3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ至Ⅲ类）断面比例为87.9%，上升3个百分点。

生态安全屏障继续巩固。坚持山水林田湖草沙系统性治理，加强生态系统保护修复，推进大规模国土绿化行动。10年来，全国累计完成造林10.2亿亩，人工林面积稳居世界第一。

超600万公里：综合交通网络四通八达

全国综合交通网络的总里程超过600万公里，其中铁路运营里程15.5万公里，公路通车里程535万公里；港口拥有生产性码头泊位2.1万个，民用颁证机场达到254个……

截至2022年底的数据，我国建成“全球最大高速铁路网、高速公路网、世界级港口群”交通基础设施网络。

开通国际道路客货运输线路300余条，海运服务覆盖“一带一路”沿线所有沿海国家，国内航空公司经营国际定期航班通航62个国家的153个城市，邮政快递通达全球220多个国家和地区……交通运输高质量发展培育新优势，助力实现“人享其行、物畅其流”。

补短板、锻长板，传统基建持续发力；促发展、增后劲，新基建提供强大支撑。

截至今年10月末，5G基站总数达321.5万个；以工业互联网为代表的新一代信息技术加速应用突破；5G由生产外围向核心控制环节延伸……我国已建成全球最大光纤网络，建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。

前所未有的“四横三纵”国家水网主骨架和大动脉正在形成；全球电压等级最高、装机规模最大、资源配置能力最强的特大型电网已经建成……10年间，在重大交通枢纽工程、水利工程、信息基础设施、国家战略储备等方面，我国取得了诸多世界领先成果，多个领域的基础设施水平实现跨越式发展。（记者齐中熙、魏玉坤、申铖、陈炜伟、姜琳、潘德鑫、邹多为、叶昊鸣）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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