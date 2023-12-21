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发挥品牌优势 增强发展动力

2023年12月21日06:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　参会嘉宾在观看企业展示资料。
　　本报记者 蒋雨师摄

　　2023中国品牌论坛开幕式现场。
　　本报记者 蒋雨师摄

　　2023中国品牌论坛会场外景。
　　本报记者 伊 霄摄

　　深耕主业，培育核心竞争力

　　中国移动通信集团有限公司党组副书记、总经理  董  昕

　　中国移动以品牌建设提高核心竞争力，深入实施品牌引领行动，系统构建战略品牌体系，公司品牌价值超3100亿元，在全球运营商中排在前列。面向未来，中国移动将创建走在世界前列的卓著品牌。

　　一是深耕主责主业，提高品牌引领力。巩固5G和千兆宽带“双千兆”优势，增强多元算力供给能力，推出国家级、产业级能力中台，打造一流算网基础设施。提供全场景、多形态、跨领域的数智服务，赋能生产方式、生活方式、治理方式的数智化转型，创建一流信息服务体系。完善全球“路、站、岛”布局，推动优质产品“走出去”，讲好中国企业品牌故事。

　　二是强化科技赋能，提高品牌含金量。强化国家战略科技力量，面向算力网络、能力中台、人工智能、6G、大数据等领域，推进实施“BASIC6”科创计划，助力高水平科技自立自强、提升国际影响力和话语权。深化“一体五环”科创布局，打造科技攻关重地、原创技术策源地、科技人才高地。发挥链长引领带动作用，升级“十百千万”合作伙伴计划，推动产业融通发展，助力构建现代化产业体系。

　　三是履行社会责任，提高品牌美誉度。保障网络信息安全，服务区域协调发展，支撑共建“一带一路”，推进数智乡村振兴，赋能碳达峰碳中和，彰显有实力、敢担当、讲情怀、可信赖的央企“高品位”形象。促进信息消费升级，为客户提供丰富多彩的品牌体验，打造“高品格”内涵。构建“心级服务”工作体系，塑造“高品质”口碑。　　

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(责编：白宇、杨迪)
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