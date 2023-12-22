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助力居住行业高质量发展 全国居住行业产教融合共同体成立

2023年12月22日15:54 | 来源：中国经济网
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原标题：助力居住行业高质量发展 全国居住行业产教融合共同体成立

12月20日，全国居住行业产教融合共同体首次研讨会在京举办，旨在通过研讨会建立企业与高校，行业、协会三方在产教融合合作上的共识，实现行业人才的基础能力建设，助力学生高质量就业。会上，“全国居住行业产教融合共同体”正式揭牌。

现场

全国居住行业产教融合共同体首次研讨会现场

产学研共聚一堂 共探居住行业职教发展新路径

党的二十大报告指出，“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位”，再次明确了职业教育的发展方向。今年6月，国家发改委等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案2023-2025年》，对产教融合提出了全方面立体的规划和政策指引。

中国林产工业协会标准化技术委员会执行秘书长翟东群认为，标准是产业发展和职业教育的基础。高质量产业发展，需要高标准规范和引领，高质量标准是企业发展的成果和竞争力的体现。

中国人民大学公共管理学院教育法学教授、中国高校毕业生就业协会副秘书长周详指出，职业教育产教融合共同体需要企业发挥更大的作用，以最集约的方式将一个标准推广到全国的行业共同体，解决学校培养和行业所需脱节的问题，培养出企业真正所需的人才。

职业教育是一场以人才培养为终点的教育工程，产教融合是人才培养的“最优解”。上海城建职业学院建筑与环境艺术学院党总支书记邵东东认为，职业教育本质上不能离开行业和企业，因此学校同行业、校企合作单位要长期保持非常紧密的联系。例如，在人才培养方面，要共建多方联动的设计工作室，把企业实战项目与教学过程相结合，才能更好地提升人才培养质量。

共创服务价值 携手推动居住服务者专业化进程

以产业之需，定育才所向。在居住行业数十年的发展历程中，尽管相关从业人员规模已远超百万，但对于人才的培养、教育理论的沉淀一直存在空缺，在校企联动、教育培养体系建设等方面也并不完善。

天津大学建筑与城市科学研究院常务副院长左进表示，产教融合共同体可发挥数智赋能的重要作用，从而更好地助力“好房子、好小区、好社区、好城区”的实现。推动产教融合，需要学会、协会、项目方、公司、标准制订者、专利平台等的共同努力。

从长远看，房地产市场对宏观经济仍将产生积极带动作用，并且转向以存量带动为主。改善需求的进一步释放，让中介、租赁、物业等行业发展韧性更强的同时，家居、家装等下游产业也将迎来新机遇。

在居住服务行业，服务者专业化进阶是整个行业高质量发展的先决条件。贝壳集团高级副总裁李文杰表示，从房产经纪领域到科技驱动的一站式新居住服务平台，贝壳在标准规则、产教融合等方面已坚持实践多年，初心就是希望让消费者能够感知到居住服务者的价值，让整个行业生态得到良性循环。“这是个持久战，贝壳做好了准备。贝壳将在行业主管部门的指导下，与各界专家学者和产业链伙伴携手，共同努力实现这个目标。”

从“有居”到“优居”，居住行业已经从过去的规模式竞争转向高品质竞争，以人为本的服务者价值愈加彰显。中国人民大学劳动人事学院副教授白晨指出，站在人力资源市场去考虑，产教融合最终的目的是为了育人。“职业发展涉及的不仅仅是职业技能的匹配问题，因此，我们更要在用工市场、就业市场发生深刻变革的当下，从产教融合如何嵌入复杂的用工关系或者劳动关系去考虑职业发展。”

链家人力资源中心总经理兰馨指出，助服务者乐业除了要改变服务群体的收入竞争力，吸引更多优秀人才，让他们愿意进入这个行业，更要关注服务者精神层面的愉悦幸福和自我实现方面的更高要求。

健全联合培养机制为居住行业提供人才支撑

在本次研讨会现场，全国居住行业产教融合共同体正式揭牌。该共同体由贝壳联合天津大学、上海城建职业学院等高校联合发起成立，聚焦居住行业跨区域汇聚产教资源，促进产教布局高度匹配、服务高效对接、支撑全行业发展，构建以教促产、以产助教的生态循环体系与产教融合新型组织形态。

作为共同体的发起方之一，贝壳集团教育中心总经理薛红蕾表示，中国房地产市场发生了很大变化，拉开了新居住时代下服务业的变化。“过去只能看到空间建造和空间运营，而今天已经进入到空间服务的阶段。因此，不论是在经纪人领域还是家装等更大居住领域，建立全产业链的人才培养体系越来越重要。”

要充分释放行业发展潜力，就要满足对高质量产业工人的巨大需求。深化产教融合是培养高质量技能型人才的必由之路，是促进经济结构转型升级、推动产业高质量发展的重要举措，也是让人民群众住得更好的源头活水。

重庆建筑工程职业学院智慧城市设计学院副院长高露指出，一定要把企业对于人才的最基本要求前置到教学培养中，要做到无缝对接。“真题真做”对学生提高技能是很好的锻炼。

辽宁生态工程职业学院木材工程学院院长尹满新表示，成立产教融合共同体的根本目标是育人，开展职业教育的根本目标是服务地方产业，希望更多企业参与到产教融合共同体与职业教育中来，共同探索校企合作新思路，以产教融合推进职业教育谱写高质量发展新篇章。

多位嘉宾认为，健全联合培养机制，真正让产教融合落地落实，建立起服务标准、服务规范，精准对接企业岗位人才需求，才能为大居住行业品质发展提供有力支撑。（记者 李方） 

(责编：曹淼、杨迪)
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