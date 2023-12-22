新华社北京12月22日电（记者申铖）财政部部长蓝佛安表示，财政管理是做好财政工作的“内功”，2024年将狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。

他是在21日至22日于北京召开的全国财政工作会议上作出上述表述的。

“履行好党中央赋予的职责、发挥财政的职能作用，财政管理只能加强、不能放松。”蓝佛安说，明年要厉行节约，树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，健全和落实分级责任体系，完善基层财政运行监控。

“要严格落实既定化债举措，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，有效防范化解地方债务风险。”蓝佛安说。

他表示，明年还要进一步加大财会监督力度，完善财会监督体系和工作机制，切实提升财会监督效能。深入推进财政法治体系建设，加快预算管理一体化建设，完善预算绩效管理体系，加强会计和国有资产管理，强化政府投资基金管理，提升财政管理水平。

此外，积极稳妥谋划推进新一轮财税体制改革，健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。“适应中国式现代化目标任务，财税体制改革要因时而谋、因势而动。”蓝佛安说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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