人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

深入推进长三角一体化高质量发展（新时代画卷）

本报记者 巨云鹏
2023年12月23日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　上海浦东新区，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”正式命名交付。上海成为全球少有的既能造飞机，又能造汽车、火箭、大型邮轮的城市。
　　新华社记者 丁 汀摄

　　游客乘坐游船在新安江的江雾中前行。2012年浙皖两省建立新安江流域生态补偿机制试点，新安江成为全国跨区域生态文明治理样板。山水相连、河湖相通、生态相依，三省一市持续探索跨界治水、流域共治，筑牢生态基底、推动绿色发展。
　　新华社记者 徐 昱摄

　　通锡高速和沪苏通长江公铁大桥。沪苏通长江公铁大桥缩短了上海与南通及苏北地区的时空距离。如今，在长三角，基础设施互联互通不断增强，进一步提升跨区域的人员往来。
　　新华社记者 杨 磊摄

　　数据来源：长三角区域合作办公室

　　上海、江苏、浙江、安徽，在中国经济版图上，长三角地区以4%的国土面积，集聚了全国约17%的人口，创造了全国近1/4的经济总量，是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。

　　11月30日，习近平总书记在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话。习近平总书记强调，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣一体化和高质量这两个关键词，树立全球视野和战略思维，坚定不移深化改革、扩大高水平开放，统筹科技创新和产业创新，统筹龙头带动和各扬所长，统筹硬件联通和机制协同，统筹生态环保和经济发展，在推进共同富裕上先行示范，在建设中华民族现代文明上积极探索，推动长三角一体化发展取得新的重大突破，在中国式现代化中走在前列，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。

　　今年前三季度，长三角GDP总量逾22.1万亿元，占全国GDP总量比重较2022年同期有所提升，三省一市经济增速均超过了全国平均水平；作为长三角一体化发展国家战略的先手棋和突破口，长三角生态绿色一体化发展示范区挂牌以来，共形成136项务实有效的制度创新成果，其中38项已面向全国复制推广；已有逾150项政务服务事项可在长三角41个城市跨省市通办，实现身份证、驾驶证、行驶证等37类高频电子证照的共享互认……

　　长三角一体化发展战略提出并实施5年来，规划政策体系形成并不断完善，强劲活跃的增长极功能不断巩固提升，现代化产业体系加快建立，区域协调发展取得重大突破，改革开放迈出新步伐，生态环境共保联治扎实推进，长三角区域整体实力和综合竞争力持续位居全国前列，彰显中国特色社会主义制度优越性的重要窗口和我国参与国际竞争合作的重要平台的作用日益显现，为构建新发展格局、推进高水平对外开放赢得了战略主动。

　　加强科技创新和产业创新跨区域协同、加快完善一体化发展体制机制、积极推进高层次协同开放、加强生态环境共保联治、着力提升安全发展能力……未来发展新蓝图已经擘画，把各地自身优势变为区域优势，共拉长板提升区域发展整体效能，长三角一体化发展新篇章将更加精彩辉煌。

　　《 人民日报 》（ 2023年12月23日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：ESG成科技企业可持续发展必答题
　　作为重要的投资决策指标，ESG兼顾环境、社会、公司治理等多维度的价值观念，与我国提出的创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念高度契合，目前ESG理念正在成为一种国际共识。 在业内看来，一流的企业要有一流的ESG表现，在追求经济回报的同时，也要综合考虑企业的可持续发展和长期价值，营造全社会认识、理解、推动ESG体系建设的良好环境。…
强化绿色治理 推动构建快递包装全链条治理新格局
　　人民网北京12月22日电 （记者许维娜）近年来，我国快递业务量屡创新高。特别是自今年3月起，快递业单月业务量均超百亿件，其中，二季度、三季度业务量同比增速均保持两位数。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部