本报记者 巨云鹏

上海浦东新区，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”正式命名交付。上海成为全球少有的既能造飞机，又能造汽车、火箭、大型邮轮的城市。

新华社记者 丁 汀摄

游客乘坐游船在新安江的江雾中前行。2012年浙皖两省建立新安江流域生态补偿机制试点，新安江成为全国跨区域生态文明治理样板。山水相连、河湖相通、生态相依，三省一市持续探索跨界治水、流域共治，筑牢生态基底、推动绿色发展。

新华社记者 徐 昱摄

通锡高速和沪苏通长江公铁大桥。沪苏通长江公铁大桥缩短了上海与南通及苏北地区的时空距离。如今，在长三角，基础设施互联互通不断增强，进一步提升跨区域的人员往来。

新华社记者 杨 磊摄

数据来源：长三角区域合作办公室

上海、江苏、浙江、安徽，在中国经济版图上，长三角地区以4%的国土面积，集聚了全国约17%的人口，创造了全国近1/4的经济总量，是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。

11月30日，习近平总书记在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话。习近平总书记强调，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣一体化和高质量这两个关键词，树立全球视野和战略思维，坚定不移深化改革、扩大高水平开放，统筹科技创新和产业创新，统筹龙头带动和各扬所长，统筹硬件联通和机制协同，统筹生态环保和经济发展，在推进共同富裕上先行示范，在建设中华民族现代文明上积极探索，推动长三角一体化发展取得新的重大突破，在中国式现代化中走在前列，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。

今年前三季度，长三角GDP总量逾22.1万亿元，占全国GDP总量比重较2022年同期有所提升，三省一市经济增速均超过了全国平均水平；作为长三角一体化发展国家战略的先手棋和突破口，长三角生态绿色一体化发展示范区挂牌以来，共形成136项务实有效的制度创新成果，其中38项已面向全国复制推广；已有逾150项政务服务事项可在长三角41个城市跨省市通办，实现身份证、驾驶证、行驶证等37类高频电子证照的共享互认……

长三角一体化发展战略提出并实施5年来，规划政策体系形成并不断完善，强劲活跃的增长极功能不断巩固提升，现代化产业体系加快建立，区域协调发展取得重大突破，改革开放迈出新步伐，生态环境共保联治扎实推进，长三角区域整体实力和综合竞争力持续位居全国前列，彰显中国特色社会主义制度优越性的重要窗口和我国参与国际竞争合作的重要平台的作用日益显现，为构建新发展格局、推进高水平对外开放赢得了战略主动。

加强科技创新和产业创新跨区域协同、加快完善一体化发展体制机制、积极推进高层次协同开放、加强生态环境共保联治、着力提升安全发展能力……未来发展新蓝图已经擘画，把各地自身优势变为区域优势，共拉长板提升区域发展整体效能，长三角一体化发展新篇章将更加精彩辉煌。

《 人民日报 》（ 2023年12月23日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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