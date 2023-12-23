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 自然科学基金委发布《科研诚信规范手册》——

构建风清气正的科研环境

2023年12月23日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：构建风清气正的科研环境

本报北京12月22日电（记者崔兴毅）不诚实地表达，如篡改、剽窃、伪造以及提供虚假信息、隐瞒相关信息以及提供不准确信息；对研究对象的不当处理或伤害，如在涉及人类参与者或实验动物的研究中，违反知情同意、保护隐私等规定，或违反实验动物保护规定的行为；侵犯或损害他人的正当权利，如署名权、优先权等，妨碍他人研究成果的正常发表，擅自或胡乱标注资助来源以及恶意投诉等。日前，国家自然科学基金委员会（以下简称“自然科学基金委”）发布《科研诚信规范手册》（以下简称《手册》）中明确，以上行为被认定为科研不端行为。

2020年，自然科学基金委启动实施科学基金学风建设行动计划，从“教育、激励、规范、监督、惩戒”五个方面入手，面向科研人员、评审专家、依托单位以及自然科学基金委工作人员“四方主体”，采取有力措施和政策，督促和激励开展负责任的研究、评审和管理，以协同共治方式共同构建风清气正的科研环境。《手册》的编写即是落实科学基金学风建设行动计划的重要举措。

自然科学基金委相关负责人表示，编写《手册》是为了使参与科学基金工作“四方主体”了解什么样的行为是合乎（或违背）科研诚信要求的，以消除在科学研究、科研管理、科研资助活动中的疑惑，并依此开展有针对性的教育和培训，以期实现共同推进最佳科学实践的目标。

“《手册》从‘四方主体’出发，主要内容包括科研人员诚信规范、评审专家诚信规范、依托单位诚信规范及自然科学基金委工作人员诚信规范等4部分内容。”据自然科学基金委相关负责人介绍，《手册》涵盖三个层面的内容：一是通过阐述科学研究、科研管理等活动中应该遵守的相关行为准则，重点说明有关科研诚信“应该做”的方面，作为所有科研人员、评审专家、科研机构和资助机构在科研诚信方面应当达到的行为标准；二是说明有关科研诚信“不能做”的方面，即“有问题”的行为，作为对“应该做”方面的补充说明，同时也是一种警示；三是对科研不端行为做出说明，这是科研活动不能突破的底线。

据自然科学基金委相关负责人介绍，《手册》适用对象包括各相关学科领域参与或潜在参与基金项目的科研人员；参与基金资助和项目过程各环节评审的专家；参与国家自然科学基金项目申请与管理的各类机构；参与基金资助、评审、项目过程管理的自然科学基金委工作人员。

另据了解，与科技部近期发布的《负责任研究行为规范指引（2023）》相比，《负责任研究行为规范指引（2023）》从全国层面上对参与科学研究工作的各类主体（如科研人员、科研机构、科研资助机构、学术出版单位、第三方科技服务机构、评审专家、被评议人、评议活动组织者、科技类社团等）的负责任行为提供指引。《手册》则更侧重于明确参与科学基金工作“四方主体”在负责任的行为方面应当承担的诚信责任，二者之间相互衔接、相得益彰。

(责编：杨曦、杨迪)
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