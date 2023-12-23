本报记者 邱玥

原标题：截至11月底全国新开工改造城镇老旧小区5.3万个

本报北京12月22日电 记者从全国住房城乡建设工作会议获悉，截至11月底，全国共实施各类城市更新项目约6.6万个，其中，新开工改造城镇老旧小区5.3万个，惠及882万户居民。

数据显示，截至11月底，全国共加装电梯3.2万部，增设停车位74.6万个，增设养老、托育等社区服务设施1.4万个，改造城市燃气等各类管道约10万公里，有效增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

在绿色低碳发展方面，截至11月底，地级及以上城市居民小区生活垃圾分类覆盖率达90.2%；全国新建和改造提升城市绿地约3.1万公顷，开工建设“口袋公园”3980个，建设绿道5033公里。

会议指出，2024年将积极推进城市更新行动，做实做细城市体检。研究建立城市设计制度，再改造一批城镇老旧小区，重点解决加装电梯平层入户、停车难等问题，建设一批完整社区，补齐一老一幼等设施短板，加强无障碍环境建设和适老化改造，打造一批儿童友好空间建设样板，大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设，推进城市生活垃圾分类提质增效，持续推进“口袋公园”、城市绿道建设，探索在中小学校、幼儿园周边配套建设公园、公厕和等候区等场所设施，为接送孩子的家长提供便利。

(责编：杨曦、杨迪)

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