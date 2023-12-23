原标题：农业农村部：做好两节期间“菜篮子”稳产保供

本报北京12月22日电（记者陈晨）近期，全国多地出现强雨雪、强寒潮天气，低温雨雪冰冻灾害风险高，给“菜篮子”产品生产供应带来影响。农业农村部日前对做好元旦、春节期间“菜篮子”稳产保供工作作出部署，要求各地严格落实“菜篮子”市长负责制，统筹抓好“菜篮子”产品生产发展、市场流通、质量安全、调控保障等各项工作，保障“菜篮子”产品稳定安全供给。

一是抓好生产供给。及时预判灾害性天气对生产的影响，完善防灾减灾救灾应急预案和技术方案，落实好棚室加固、补光增温、水肥管理、病虫害防治等措施。分区分类抓好南菜北运基地和北方设施蔬菜生产，合理安排蔬菜品种结构、种植规模和上市茬口。强化生猪产能调控，抓好重大动物疫病防控，统筹做好牛羊禽、生鲜乳生产和水产养殖。二是强化质量监管。严格落实监管责任，推动监管措施落实到乡、村，落实到生产主体。加大重点区域、重点品种、重点环节风险监测和监督抽检力度，严厉打击违法违规行为。三是促进市场流通。严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，引导主产区与大中城市建立稳定对接关系，健全完善“菜篮子”产品跨区域联动保供机制和滞销卖难应急处置机制，保障种养农户合理收益。四是做好监测预警。加强“菜篮子”产品生产情况调度、市场运行动态监测，科学研判供应结构和市场需求，及时发布供求信息，稳定市场预期。

农业农村部强调，各地要强化属地责任，健全工作机制，采取有力措施，让“菜篮子”产品产得出运得走、调得进供得上，保障元旦、春节期间“菜篮子”产品生产稳定、供应充足、价格平稳。

(责编：杨曦、杨迪)

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