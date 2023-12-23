余 悦

原标题：警惕手机“以租代购”隐藏套路

近期，不少消费者反映遭遇手机“以租代购”陷阱，相关讨论引发关注。

“以租代购”即消费者对租赁产品按期支付租金，获得使用权，租赁到期后选择退还或买断。在这种模式下，消费者可通过信用数据取代高押金，以较低成本对价格较贵的新产品进行试用。手机等电子产品更新迭代速度相对较快，对于热衷尝鲜的年轻消费者来说，“以租代购”不失为一个好选择。

这一看似友好的租赁模式，背后套路却不少。有的租赁平台以“低月租”为噱头，吸引消费者分期租赁，但在实际操作中巧立名目收取隐形费用，且多数平台的默认租期在1年以上，租金一旦逾期则自动“由租转售”，强制消费者买断。结束租赁后，验收手机、折损费认定、违约赔偿等规则又完全由平台或商家决定，因缺乏有效申诉渠道，不少消费者只能吃下“哑巴亏”。

应当看到，租赁行业要长远发展，前提是消费者觉得“租比买划算”。一部手机1年的租赁费用能达到市场售价的八成，强制买断后总价甚至大大超出市场价。隐藏的高价圈套不仅侵害消费者权益，甚至涉嫌变相高利贷等违法行为，必须引起重视。

由于缺乏行业标准，准入门槛相对较低，近年来市场上涌现出形形色色的租赁平台，租赁市场鱼龙混杂，引发不少纠纷。相关部门应及时介入，维护行业合规经营环境，将违法违规商家清理出市场，对平台的租金进行审核监督，以免平台变相收取高额费用，设定远超过产品本身价值的租金。更重要的是，要推动完善价格规范等行业标准，引领行业健康有序发展。

消费者被“零首付”“低月租”等噱头吸引，往往看不到租赁合同中的风险点，也是产生纠纷的原因之一。“以租代购”固然分摊了支付压力，但消费者仍需充分考虑自身承受能力，理性权衡利弊，充分了解合同条款和相关法规，切莫因冲动陷入不良商家“套路”。

租赁平台有义务保障消费者知情权，准确完整告知消费者租赁的详细信息，不能隐藏一些格式条款。要设定符合市场规范的租金价格，合理界定租借方权责，建立健全赔付维修机制，充分保障消费者权益。同时，还要提高服务意识，完善服务流程，为消费者带来更好的租赁体验。

(责编：杨曦、杨迪)

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