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有效应对挑战 确保粮食稳定安全

李 军
2023年12月23日08:45 | 来源：经济日报
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原标题：有效应对挑战 确保粮食稳定安全

中央农村工作会议强调，抓好粮食和重要农产品生产，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。悠悠万事、吃饭为大，粮食问题不仅是一个经济问题，更是一个政治问题。中国作为一个拥有14亿多人口的大国，必须把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

党的十八大以来，党中央高瞻远瞩、统揽全局，就保障国家粮食安全提出一系列新理念新思想新战略。2023年，我国粮食生产总产量达到13908亿斤，再创历史新高，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。但是，全球粮食安全形势复杂严峻，我国粮食生产既面临气候变化、国际冲突等外部风险，也存在生态压力大、农村空心化等内部挑战。若无法有效应对粮食供给中出现的风险挑战，势必会对经济发展、社会稳定和国家安全构成严重威胁。因此，必须深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神，准确落实中央农村工作会议的决策部署，不断夯实粮食生产根基。

第一，重天时，全面提升农业防灾减灾救灾能力。当前，受极端气候频繁发生的影响，全球粮食生产与农业生态系统都面临着严峻考验。去年，我国就发生了黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等气候灾害，对粮食生产造成不同程度的影响。虽然近年来，我国农业防灾减灾救灾能力显著提升，但仍然存在一些短板，不少地区的农业生产甚至还有“靠天吃饭”的现象。因此，应当坚持底线思维，增强农业应对自然灾害的韧性和适应性，不断加强防灾减灾救灾的科技投入，比如培育适应能力更强的作物品种，大力推进防灾设施建设，强化气候变化监测预测预警等。同时，要加强应急救灾体系建设，根据不同的区域、作物、灾种和环节，为灾后生产恢复提供精确有效、科学可靠的应对措施。只有真正让粮食生产从“看天吃饭”转为“知天而作”，才能有效应对各类灾害给农业生产带来的不确定因素。

第二，谋地利，守住耕地这个命根子。“民非谷不食，谷非地不生。”人多地少是我国的基本国情农情。当前，我国耕地资源同时面临数量下降和质量下滑的危机。一方面，出于经济利益的考量，农村普遍存在耕地抛荒的现象。《中国乡村振兴综合调查研究报告2021》显示，中国农作物收益普遍较低。在不考虑作物补贴以及自家劳动力和土地机会成本情况下，小麦、水稻、玉米、大豆亩均收益分别为517.8元、742.9元、437.0元、105.9元。按照土地流转市场价格计算，将自家土地成本考虑在内，上述农作物的亩均收益分别为51.6元、438.8元、69.6元、-71.6元。农民的“钱袋子”鼓不起来，国家的“米袋子”也无法保证丰盈。另一方面，我国耕地质量长期“低位徘徊”，耕地基础地力对粮食生产的贡献率仅为50%至60%，且耕地污染和土壤退化问题还在不断加剧。从长远来看，我们一方面要实行“政策保本稳收入、经营增效提收益、利益补偿增动力”的组合拳，通过保障种粮户利益遏制耕地“非农化”和“非粮化”的趋势；另一方面要像保护大熊猫一样保护耕地，不断推进高标准农田建设，提高耕地质量。

第三，得人和，聚力汇智实现人才赋能。农村经济社会发展的关键在人。人是生产中最活跃的因素，更是保障粮食安全的目标和依靠。随着城市化和工业化的推进，农村面临务农人员不足的重大挑战，“谁来种地”亟需寻找破解方案。同时，深入实施“藏粮于技”战略也需要不断加强农业人才培养，锻造一支高素质农业生产经营者队伍，夯实粮食安全的人才支撑。为此，要不断改善农村人居环境，提高集约经营、规模经营水平，实现基本公共服务均等化，让农业成为有奔头的产业，让农民成为体面的职业。通过不断出现的“富农”举措，吸引更多的新型农业经营人才加入“三农”队伍，激励各类人才在农村广阔天地大展才华，推动“新农人”成为“兴农人”。

“洪范八政，食为政首。”回顾历史，从中国古代先哲的重农思想，到中国共产党领导“三农”工作的百年实践经验，都证明了一个国家只有立足粮食基本自给，才能掌握粮食安全主动权，进而实现社会稳定和经济发展。新时代新征程，我们要充分认识到粮食产业链供应链中的不确定风险，始终绷紧粮食安全这根弦，实施国家粮食安全战略，把牢粮食安全主动权。

（作者为中国农业大学经济管理学院副院长、国家农业农村发展研究院研究员）

(责编：杨曦、杨迪)
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