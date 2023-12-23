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增发国债首批预算下达

曾金华
2023年12月23日08:46 | 来源：经济日报
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原标题：增发国债首批预算下达

中央财政在今年四季度增发1万亿元国债。根据增发国债项目实施工作机制确定的第一批项目清单，财政部日前已下达第一批国债资金预算2379亿元，聚焦支持灾后恢复重建、高标准农田等领域建设。

保障项目建设

首批国债资金预算中，灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1075亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金1254亿元、重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（气象基础设施项目建设）50亿元。

财政部要求省级财政部门收到中央财政下达的项目预算后，加快分解下达到省级有关部门或下级财政部门。各地区要按照项目实施进度和有关规定，加快拨付、规范使用国债资金，同时加强预算绩效管理，切实提高资金使用效益。“下一步，将根据国家工作机制项目审核情况，分批下达其他领域国债资金预算。”财政部预算司司长王建凡说。

为减轻地方配套压力，此次增发国债一次性提高了对地方的补助比例或补助标准，并加大对中西部地区和受灾地区的倾斜支持力度。

“增发国债集中力量支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，不仅能够有效保障民生，还能进一步发挥积极的财政政策效能，促进宏观经济稳中向好。”北京国家会计学院副院长、教授李旭红表示。

聚焦三大领域

对于增发国债的资金投向，中央明确了用于灾后恢复重建、骨干防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程等8个方向。按照安排，第一批资金将用于三方面领域建设。

首先，下达灾后恢复重建和提升防灾减灾能力领域国债资金预算1075亿元，支持京津冀等12个省市的1508个项目。其中，重点支持《以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建提升防灾减灾能力规划》明确的建设项目。“具体包括学校、医院等教育和医疗卫生机构，以及交通、水利等基础设施的灾后恢复重建。同时，通过支持水库除险加固、河道治理等工程，帮助相关地区更好应对极端天气，进一步提升防灾减灾能力。”王建凡说。

其次，安排东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金预算1254亿元，支持全国1336个县新建、改造提升高标准农田以及修复灾毁农田共5400万亩。财政部农业农村司副司长魏高明表示：“我们将提高建设质量，加快预算执行进度，尽快形成实物工作量，确保建一块、成一块，真正建成旱涝保收、高产稳产的现代化良田。”

最后，下达重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（气象基础设施项目建设）预算50亿元，支持全国30个省份的45个气象基础设施项目建设，进一步提升气象监测能力、气象预报预警服务能力以及人工影响天气能力。

规范资金使用

如何提高国债资金分配使用的规范性、安全性和有效性，备受社会关注。

财政部已于近日制定有关管理办法，从国债资金用途、资金分配和预算下达、资金使用管理、绩效管理、监督管理等方面提出具体要求，指导地方财政部门管好用好国债资金，切实提高国债资金使用效益。

“对挤占挪用国债项目资金等问题，按有关规定严肃追责。压实地方主体责任，加强多方联合监管，加强项目开工建设、资金使用等监督检查，推动项目顺利建设实施，尽快形成实物工作量。”中国社会科学院大学教授吉富星说。

据悉，财政部采取一系列措施加强国债资金监管。组织财政部各地监管局建立常态化监管机制，加强对国债资金分配、拨付和使用情况的监督管理。通过预算管理一体化等系统实施全流程跟踪监控。此外，指导地方财政部门加强对本地区国债资金的监督管理。要求地方各级财政部门履行财会监督主责，建立全流程监控机制，压实项目主管部门和项目单位管好用好项目资金的责任，切实提高资金使用效益。

(责编：杨曦、杨迪)
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